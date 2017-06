Den Halbfinal-Einzug beim Confed-Cup hat nicht jeder der Nationalelf zugetraut. Am Donnerstag geht es nun gegen Mexiko. Zeit für ein Zwischenzeugnis.

Die deutsche Nationalelf steht nach dem 3:1 gegen Kamerun im Halbfinale des Confed-Cups. Am Donnerstag geht es gegen Mexiko (20 Uhr/ARD). Die Klasse von 2017 hat die Prüfungen der Gruppenphase bestanden. Anlass für uns, ein Zwischenzeugnis auszustellen. Wer im Kader hat sich die Note „sehr gut“ verdient? Wer steht noch auf „unbefriedigend“? Und wer hat gute Chancen, in die WM-Klasse versetzt zu werden?

Marc-André ter Stegen: Von Löw hat er die 1 bekommen. „Marc ist noch mal gewachsen in Barcelona. Er hat ein starkes Spiel gegen Chile gemacht, wir haben uns auf ihn festgelegt“, sagt Bundestorwarttrainer Andreas Köpke. Hat seinen Platz im WM-Klassenzimmer hinter Manuel Neuer. - Note: gut.

Bernd Leno: Blackout gegen Australien. Statt Nummer zwei plötzlich nur Nummer vier. Blauer Brief droht. - Note: mangelhaft.

Kevin Trapp: Der einzige Schüler, der in Russland noch nicht geprüft wurde. - Note: keine.

Matthias Ginter: Stets bemüht, mehr nicht. Muss nachsitzen, wenn er das Klassenziel WM erreichen will. - Note: ausreichend.

Jonas Hector: Leiser Musterschüler. Durfte die Klassenarbeit gegen Kamerun schwänzen. Hat seinen Platz im WM-Klassenzimmer hinten links. - Note: gut.

Marvin Plattenhardt: Ist neu auf der Schule und wurde gegen Kamerun nicht verhaltensauffällig. - ­Note: befriedigend.

Benjamin Henrichs: Mit 20 der Benjamin der Klasse. Die Abschlussprüfung WM könnte für ihn zu früh kommen. - Note: befriedigend

Joshua Kimmich: Immer lauter werdender Musterschüler. Fleißig, klug und jetzt auch führungsstark. WM-Abi schon in der Tasche. -

Note: sehr gut.

Shkodran Mustafi: Beschwerte sich nach dem Sieg gegen Kamerun, dass die Mannschaft in der Bewertung schlecht weggekommen sei. Klassenbuch-Träger mit schlechtem Eintrag: Gegen Chile mit einer Fünf. Versetzung aber nicht gefährdet. - Note: ausreichend.

Antonio Rüdiger: Steht bei Herrn Löw hoch im Kurs. Gegen Australien und Kamerun ordentlich. - Note: befriedigend.

Niklas Süle: Riesenbaby. Sollte in den Hofpausen die Hamburger weglassen. Würde jede Prügelei auf dem Schulhof gewinnen. Gut, so einen bei sich zu wissen. - Note: befriedigend.

Emre Can: Früher oft mit Flüchtigkeitsfehlern. Bei der Klassenfahrt nach Russland aber verlässlich. Sieht aus wie der Klassenrowdy, ist aber ganz brav. - Note: gut.

Leon Goretzka: Lieblingsschüler. Schwatzt nicht, lernt schnell. Ist schon so weit, anderen Nachhilfe zu geben. Der Schalker schnitt bisher am besten ab. Eins plus mit Sternchen gegen Australien. Löw wird ihn zur WM versetzen. - Note: sehr gut.

Sebastian Rudy: Ist besser als sein Ruf. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung ergibt: beim WM-Jahrgang dabei. - Note: befriedigend.

Kerem Demirbay: Hofpausenkicker, der in der Hamburger Schule übersehen wurde. - Note: befriedigend.

Julian Brandt: Einer dieser Streber im Verbund. Schnell im Kopf und in den Beinen. Man wünscht ihn sich häufiger vorn an der Tafel. - Note: gut.

Julian Draxler: Klassensprecher. Hat stets eine Lösung, wenn er aufgerufen wird. Könnte sich selbst sogar noch öfter melden, weil er von allen der begabteste Schüler ist. Versetzung erteilt. - Note: gut.

Amin Younes: Klassenneuling, der mit Kaugummis kicken könnte. Könnte Spaß machen, doch noch ist die Klasse zu gut für ihn. - Note: ausreichend.

Lars Stindl: Spätentwickler. Kam, sah und schrieb Bestnoten. Hat zwei Turniertore erzielt und den Vorteil, alle Fächer gleich gut zu beherrschen. Auf dem zweiten Bildungsweg kann er noch zum WM-Abi kommen. - Note: sehr gut.

Sandro Wagner: Seit dem U21-EM-Finale 2009 sitzen geblieben. Hat das Kunststück geschafft, mit 29 ein paar Klassen zu überspringen. Der Oldtimer auf dem Schülerparkplatz. Fraglich, ob er zur WM fährt. - Note: befriedigend.

Timo Werner: Hat eine Eins in Geschichte geschrieben: Ist der erste deutsche Spieler, der zwei Tore in einer Confed-Cup-Partie erzielen konnte. Ist wahnsinnig schnell. Könnte zur WM sausen. - Note: gut.