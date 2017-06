Rot-Weiß Oberhausen hat noch einmal auf dem Transfermarkt zu geschlagen und einen alten Bekannten an die Lindnerstraße zurückgeholt.

Patrick Schikowski ist wieder ein Kleeblatt! Das erfuhr RevierSport exklusiv. Der 25-Jährige stand zuletzt bei den Sportfreunden Lotte unter Vertrag und bestritt in der letzten Saison zehn Pflichtspiele (drei Tore) für den Drittligisten.

Der Flügelflitzer spielte bereits zwischen Januar 2014 und Juli 2015 in Oberhausen. In 18 Monaten konnte er in 47 Partien zwölf Treffer für RWO erzielen und bereitete 14 weitere Tore vor. Der gebürtige Pole spielte sich ins Rampenlicht und wechselte im Sommer 2015 zum Drittligisten FC Rot-Weiß Erfurt. Hier wurde Schikowski jedoch nicht glücklich und kam kaum zum Einsatz. "Er hat in den letzten zwei Jahren nicht viel gespielt, das weiß ich auch. Aber ich wollte 'Schiko' unbedingt haben. Ich finde, dass er einer der besten Spieler ist, den RWO in den letzten drei, vier Jahren hatte. Er ist mein absoluter Wunschspieler und wird hier wieder an seine alten Leistungen anknüpfen", freut sich RWO-Trainer Mike Terranova über Schikowskis Rückkehr.