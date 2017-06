RevierSport hatte schon mehrfach davon berichtet, jetzt ist es auch amtlich: Erhan Albyarak und Hasan Ugur haben ihre Trainerverträge bei Rot Weiss Ahlen verlängert.

Unter der Leitung Albayrak, der das Traineramt im vergangenen Oktober übernahm, punkteten die Ahlener in 14 von 21 Regionalligaspielen. Am Ende fehlten nur wenige Punkte zum sportlichen Klassenerhalt. Nach der Lizenz-Verweigerung für Westfalia Rhynern darf Ahlen immer noch auf die Teilnahme in der Regionalliga West hoffen.

Ob Regional- oder Oberliga: Albayrak und Ugur bleiben in Ahlen. "Für unsere weiteren Planungen und auch für die Spieler war es wichtig, dass uns beide ihre Zusagen gegeben haben. Das Trainerteam hat in der Rückrunde sehr gute Arbeit geleistet und davon werden wir hoffentlich auch in der neuen Saison profitieren", sagt der Sportliche Leiter Joachim Krug. Darüber hinaus bleibt uns Klaus Kühn als Torwarttrainer erhalten. Zudem wird geplant, die Zusammenarbeit mit der medizinischen Abteilung um Dennis Kreul, Linn Strickmann und Tobias Salewsky weiterzuführen.

Derweil wird die bisherige Nummer eins Sascha Kirschstein den Verein verlassen. Der 39-jährige Ex-Profi und Ahlen konnten sich finanziell über eine Vertragsverlängerung nicht einigen. "So ist das Geschäft. Wir wünschen 'Kirsche' alles Gute. Mit Azmir Alisic haben wir einen richtig guten Mann in der Hinterhand, der jetzt die Chance erhält sich als Nummer eins zu beweisen. Ich halte große Stücke auf Azmir", erklärt Albayrak.

Am Montag (18.30 Uhr) bittet der 40-Jährige zum Aufgalopp. Aktuell haben die Ahlener zwölf Spieler unter Vertrag. "Wir werden die Woche acht bis zehn Testspieler im Training haben", sagt Albayrak.