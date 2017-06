Mit Aufsteiger MSV Duisburg, dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf kämpfen drei West-Klubs mit unterschiedlichen Zielen in der 2. Fußball-Bundesliga.

Kult-Trainer Peter Neururer (62) arbeitete bei allen drei Vereinen und beleuchtet für RevierSport die Chancen und Perspektiven des Trios.

Peter Neururer, wie sehen Sie die Chancen des VfL Bochum, in der kommenden Saison wieder ans Tor zur Bundesliga anzuklopfen?

Es wird zwar insgesamt schwieriger, wieder nach oben zu kommen, aber meiner Ansicht nach sollte es in dieser Saison leichter werden. Es gibt keinen VfB Stuttgart und kein Hannover 96 mehr in der 2. Liga. Union Berlin wird sicherlich wieder oben dabei sein, aber für den VfL sehe ich die große Chance, anzugreifen. Wenn sie es jetzt nicht machen, wann dann?

Der MSV Duisburg ist nach einem Jahr in den Niederungen der 3. Liga wieder zurück im Unterhaus. Was trauen Sie den Zebras zu?

Ich ziehe den Hut davor, dass der MSV Duisburg wieder aufgestiegen ist. Man darf nicht vergessen, dass der Verein vor gar nicht allzu langer Zeit am Boden war. Wenn Klubs aus solchen Situationen zurückkommen, finde ich das bemerkenswert. Aber ich sage auch ganz klar: Mit der Mannschaft, die der MSV aktuell hat, bleibst du nicht in der 2. Liga. Ich hoffe, dass sich die Duisburger punktuell noch verstärken.

Wie sollte der Duisburger Weg für die Zukunft aussehen?

Das Ziel muss es sein, jetzt im Aufstiegsjahr drinzubleiben, sich in der 2. Liga zu etablieren und dann den nächsten Schritt zu machen. Ich hoffe, dass 2016 der letzte Abstieg des MSV Duisburg war und kein weiterer hinzukommt. Ich drücke dem MSV die Daumen und werde versuchen, dem Verein zu helfen. Ich lasse gerne meine Kontakte spielen, wenn es gewünscht wird.

Fortuna Düsseldorf musste in der abgelaufenen Serie lange zittern, bis die Rettung unter Dach und Fach war. Was geht diesmal für die Landeshauptstädter?

Die Fortuna muss aufpassen, dass sie nicht das endgültige Ziel aus den Augen verliert. Friedhelm Funkel ist als Trainer der richtige Mann in Düsseldorf. Im letzten Jahr ist es bei Fortuna nicht unruhig gewesen. Das war ein Vorteil. Fortuna muss zurück in die Bundesliga. Da muss an zwei, drei Schrauben gedreht werden. Umfeld, Fans, Infrastruktur – das ist in Düsseldorf alles erstklassig.