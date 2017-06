André Pawlak hat nur wenige Wochen nach der Trennung vom KFC Uerdingen einen neuen Trainerjob gefunden.

Der 46-Jährige wird in der kommenden Saison beim Bundesligisten 1. FC Köln arbeiten und für die U17-Bundesligamannschaft des "effzeh" verantwortlich sein. "Ich freue mich auf den 1. FC Köln und die Herausforderung, in einem erstklassigen Nachwuchsleistungszentrum junge Talente weiterzuentwickeln und ihnen dabei zu helfen, weitere Schritte in Richtung Profifußball zu gehen", sagt Pawlak.

Er arbeitete zuvor als Trainer in der Jugendabteilung von Schalke 04 sowie im Seniorenbereich bei Wattenscheid 09 und der SSVg Velbert. In der abgelaufenen Saison führte er den KFC Uerdingen zum Aufstieg in die Regionalliga West. Ende Mai trennten sich die Krefelder von dem Aufstiegstrainer.

FC-Sportdirektor Jörg Jakobs freut sich über die Verpflichtung des 46-jährigen A-Lizenzinhabers für die U17-Mannschaft: "André Pawlak hat Erfahrung sowohl im Jugend- als auch im Seniorenfußball und hat die pädagogische Kompetenz zum Umgang mit jungen Talenten. Wir sind froh, ihn für uns gewonnen zu haben."

Zuletzt hatten Ralf Aussem und Markus Daun die U17 der Kölner betreut. Daun wird in diesem Jahr mit Unterstützung des FC die Ausbildung zum Fußball-Lehrer beginnen und kann parallel keine Jugendmannschaft verantworten. Mit Ralf Aussem laufen Gespräche über seine Zukunft.