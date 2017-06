Seit der Bekanntgabe, dass der SV Westfalia Rhynern keine Regionalliga-Lizenz erhalten wird, sind bereits einige Tage vergangen. Eine endgültige Entscheidung steht aber immer noch aus.

Der sportliche Absteiger Rot Weiss Ahlen darf sich seit vergangener Woche Hoffnungen auf einen Startplatz in der Regionalliga West machen. Das bestätigte Staffelleiter Reinhold Spohn gegenüber dieser Redaktion. Doch bislang hat sich kein Verbandsvertreter bei Rot Weiss Ahlen gemeldet. "Wir starten am Montag um 18.30 Uhr mit der Vorbereitung und ich kann der Mannschaft nicht sagen, in welcher Liga wir nächste Saison spielen werden. Das macht mich langsam verrückt", sagt Erhan Albayrak, Trainer der Ahlener.

Ein wenig müssen sich Albayrak und die Verantwortlichen von Rot Weiss Ahlen noch gedulden. "Am Montagabend wird von Verbandsseite eine Entscheidung fallen. Dann ist Westfalia Rhynern auf einer Sitzung in der Sportschule Duisburg-Wedau Thema. Mehr kann ich nicht sagen", verrät Spohn am Montag dem RevierSport.

Viele Entscheidungsträger sind noch im Urlaub. Das schaffen wir nicht. Vielleicht bekommen wir für Dienstag eine Telefonkonferenz organisiert. Manfred Schnieders, Vertreter des Westdeutschen Fußballverband

Rhynern hatte drei Tage Zeit, um nach der negativen Nachricht seitens des Verbandes Einspruch gegen die Verweigerung der Regionalliga-Lizenz einzulegen. Das tat der Verein. Martin Schiffer, Sportlicher Leiter der Westfalia, bestätigt den Montagabend-Termin: "Ja, wir werden nach Duisburg fahren und mit den Verbandsvertretern sprechen. Wir hoffen auf ein positives Ergebnis." Schiffer fügt hinzu: "Am 30. Mai waren Verbandsvertreter in der Hammer Evora-Arena vor Ort. Wir haben den Leuten erklärt, was die Stadt am Stadion verbessern will, um es Regionalliga-tauglich zu machen. Die Verbandsvertreter waren einverstanden und nickten es ab. Umso erstaunter waren wir, als wir in der vergangenen Woche eine negative schriftliche Nachricht erhalten haben. Wir hoffen, dass wir das jetzt alles klären können. Sollte der Verband bei der negativen Entscheidung für uns bleiben, dann werden wir die nächst höhere Instanz einschalten."

Laut Schiffer hat die Stadt Hamm der Westfalia zugesichert 400.000 Euro in die Hand zu nehmen, um die Evora-Arena für die Regionalliga spieltauglich zu machen.

So weit, so gut: Etwas kurios ist die ganze Geschichte. Denn: Nach den Telefonaten mit Spohn und Schiffer erreichte der RevierSport Manfred Schnieders, Vorsitzender des Spielausschusses beim westdeutschen Fußballverband (WDV). Dieser sagte: "Am Montag wird es keinen Termin geben und auch keine Entscheidung. Viele Entscheidungsträger sind noch im Urlaub. Das schaffen wir nicht. Vielleicht bekommen wir für Dienstag eine Telefonkonferenz organisiert. Ich hoffe, dass wir bis Freitag eine endgültige Entscheidung seitens des Verbandes bekanntgeben können."