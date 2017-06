Das ist bitter für den Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg und Zlatko Janjic.

Der offensive Mittelfeldspieler des MSV zog sich am Sonntag im Spiel gegen die Stadtauswahl einen Kreuzbandriss zu. Dies ergab am Montag die MRT-Untersuchung in der Buchholzer Unfallklinik.

Janjic kam am Sonntag zur zweiten Halbzeit ins Spiel. In der 60. Minute verließ er den Platz bereits wieder. Bei einem Zweikampf hatte sich der 31-Jährige das Knie verdreht. Janjic wird dem MSV mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen.