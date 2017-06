Die Sport- und Spielvereinigung Velbert hat ihren Oberliga-Kader für die kommende Saison so gut wie beisammen.

In Robert Nnaji Robert Nnaji» zum Profil haben die Bergischen einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison präsentieren können. Nnaji kommt vom Essener Bezirksligisten Vogelheimer SV und erhält an der Sonnenblume einen Einjahresvertrag.

Der 20-jährige Nnaji wohnt in Essen und war in der vergangenen Spielzeit in 29 Spielen für Vogelheim im Einsatz. Dem jungen Angreifer gelangen dabei zehn Saisontore und eine Torvorlage. "Robert ist natürlich noch sehr jung, allerdings hat er in der letzten Saison gezeigt, über welches Potenzial er verfügt. Wir wollen ihn jetzt behutsam auf das Niveau der Oberliga vorbereiten und sind fest davon überzeugt, dass er den nächsten Schritt in seiner Entwicklung bei uns gehen kann“, sagt Oliver Kuhn, erster Vorsitzender der SSVg Velbert.

Kommt Jeff Gyasi?

Nach Nnaji könnte in den nächsten Tagen auch ein sehr erfahrener Spieler beim ambitionierten Oberligisten aus Velbert unterschreiben. Nach RevierSport-Informationen verhandeln die Blau-Weißen mit dem ehemaligen Profi Jeff Gyasi Jeff Gyasi» zum Profil. Der 28-jährige gebürtige Gladbecker war zuletzt für den BSV Schwarz-Weiß Rehden in der Regionalliga Nord aktiv. Aufgrund von Patellasehnenproblemen kam Gyasi nur auf elf Einsätze. Er soll sich in Velbert einem Medizincheck unterziehen. Erst bei einem positiven Ergebnis soll er einen Vertrag in Velbert unterschreiben.

Im Trikot des SC Rot-Weiß Oberhausen und SV Wehen Wiesbaden bestritt Defensivspezialist Gyasi immerhin 64 Drittligaspiele.