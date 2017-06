Es ist ein spektakulärer Transfer. Und kommt völlig unerwartet. Bundesligist Bayer Leverkusen verliert Hakan Calhanoglu (23).

Leverkusens Mittelfeldspieler Hakan Calhanoglu Hakan Calhanoglu» zum Profil wechselt nach Funke-Informationen zum AC Mailand. Der türkische Nationalspieler hat sich bereits mit den Verantwortlichen des italienischen Spitzenklubs getroffen und weitestgehend Einigung über einen Transfer erzielt. Der 23-Jährige, der zuletzt wegen Vertragsverletzung von der FIFA für vier Monate gesperrt wurde, heuert bereits in diesem Sommer beim Serie A-Klub an.

Auf Funke-Anfrage sagte Calhanoglus Berater Bektas Demirtas: „Es gibt Kontakt. Der AC Mailand gehört zu den europäischen Top-Klubs. Zu den Inhalten der Gespräche möchte ich mich allerdings nicht äußern.“

Die Mailänder haben bereits Verhandlungen mit Leverkusen aufgenommen, um über die Wechselmodalitäten zu sprechen. Calhanoglu hat beim Bundesliga-Zwölften noch einen gültigen Vertrag bis 2019. Bayer und der AC Mailand feilschen noch um die Ablösesumme. Sie soll zwischen 20 und 30 Millionen Euro liegen.

In den kommenden Tagen soll zwischen den Klubs eine Einigung erzielt werden. Das gilt als Formalie, da der Klub aus dem italienischen Norden nach der Übernahme des chinesischen Unternehmers Li Yonghong, der den Traditionsklub für 520 Millionen Euro kaufte, mit aller Macht zurück in die Elite Europas führen will. „Wir müssen Milan wieder zurück an die Spitze bringen“, erklärte er.

Leverkusens Calhanoglu soll ab der kommenden Saison seinen Teil dazu beitragen.