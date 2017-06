Der VfL Bochum hat den dritten Zugang verkündet: Vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim kommt der 25-jährige Linksverteidiger Danilo Soares.

Fußball-Zweitligist VfL Bochum hat Danilo Soares verpflichtet. Wie wir bereits am Sonntagabend vermeldeten, kommt der 25-jährige Brasilianer ablösefrei vom Bundesligisten 1899 Hoffenheim nach Bochum. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2020. Soares kommt auf der linken Abwehrseite zum Einsatz. Da Timo Perthel und Nico Rieble noch langfristig wegen schwerer Verletzungen fehlen, sah Sportvorstand Christian Hochstätter Handlungsbedarf. Vor seinem Wechsel nach Hoffenheim stand Soares beim FC Ingolstadt unter Vertrag und kam auf 59 Spiele in der 2. Bundesliga.

"Wir freuen uns sehr, dass wir diese Planstelle nun mit Danilo Soares besetzen konnten. Er kennt die 2. Bundesliga und hat gerade in Ingolstadt gezeigt, dass er eine wichtige Stütze für die Mannschaft sein kann“, sagt Hochstätter. Soares selbst verkündete auf der Vereinshomepage, dass „ich beim VfL nun die Chance bekomme, wieder mein altes Niveau zu erreichen. Ich möchte so schnell wie möglich in Bochum ankommen und freue mich auf die Vorbereitung mit meinen neuen Mannschaftskollegen.“

Die Zu- und Abgänge des VfL Bochum

Zugänge: Dimitrios Diamantakos (Karlsruher SC), Lukas Hinterseer (FC Ingolstadt), Danilo Soares (1899 Hoffenheim).

Abgänge: Nils Quaschner (war von RB Leipzig ausgeliehen), Pawel Dawidowicz (war von Benfica Lissabon ausgeliehen).

Der Vorbereitungsplan des VfL Bochum

BW Grümerbaum - VfL Bochum 0:21

CSV SF Linden - VfL Bochum 0:9

Mittwoch, 28. Juni, 18.30 Uhr: TuS Querenburg - VfL Bochum (Rasenplatz Westerholtstraße)

Samstag, 1. Juli: Schachtar Donezk - VfL Bochum (TSG-Sportplatz am Grenzweg in Dülmen, Uhrzeit offen)

Mittwoch, 5. Juli, 18 Uhr: RSC Charleroi - VfL Bochum (Bilderberg Kasteel Vaalsbroek)

Samstag, 8. Juli, 13 Uhr: Royale Union St. Gilloise - VfL Bochum (Bilderberg Kasteel Vaalsbroek)

Mittwoch, 12. Juli, 18.30 Uhr: Wattenscheid 09 - VfL Bochum (Lohrheidestadion)

Samstag, 15. Juli, 16 Uhr: Carl Zeiss Jena - VfL Bochum (Stadion der Freundschaft in Gera)

Sonntag, 16. Juli 2017, 15.30 Uhr: Rot-Weiß Erfurt - VfL Bochum (Volksparkstadion in Gotha)

Mittwoch, 19. Juli 2017, 18.30 Uhr: FC Groningen - VfL Bochum (Takko-Stadion in Telgte)

Samstag, 22. Juli 2017, 18 Uhr: VfL Bochum - Borussia Dortmund (Ruhrstadion)