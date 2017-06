Das Jahr zwei nach der Rückkehr von Timo Brauer bricht an. Wir haben mit dem gebürtigen Essener nach den Leistungstests gesprochen.

Timo Brauer, wie haben Sie die freien Wochen verbracht?

Wir haben eine kleine Abschlussfahrt mit der Mannschaft gemacht. Das war auch eine schöne Teambuildingmaßnahme. Dann war ich auch noch Freunde in Salzburg besuchen und auch noch so im Urlaub. Den Rest habe ich dann in der schönsten Stadt Deutschlands, also in Essen, verbracht.

Wie sehr freuen Sie sich, dass es endlich wieder losgeht?

Ich glaube, dass die Vorfreude bei den Leistungstests noch nicht so groß gewesen ist. Die macht eigentlich keiner gerne, aber sie gehören nun mal dazu. Die Vorfreude steigt dann am Montag, wenn nach vier Wochen endlich wieder mit dem Ball trainiert wird.

Wie sehr juckt es denn wieder in den Füßen?

Wenn man Vollblutfußballer ist, dann hat man früher angefangen Fußball zu spielen, um Fußball zu spielen. Das gilt für mich und für uns heute auch noch. Die Vorfreude ist riesig. Es geht in der kompletten Liga wieder bei null los. Da heißt es dann arbeiten und am besten in einen schönen Lauf reinkommen.

Die Saison steht an, haben Sie sich schon als Team irgendwas vorgenommen?

Viel vorgenommen haben wir uns noch nicht, weil wir als Mannschaft noch nicht gesprochen haben. Es sind ja jetzt auch ein paar Neue dabei. Ich denke mal, in Essen ist wie jedes Jahr klar, welche Ambitionen der Verein hat. Dafür heißt es die Grundlage jetzt zu legen, dass man sich in den vier Wochen Vorbereitung den Hintern aufreißt, dass man dann gut in die neue Runde startet und dass wir natürlich die Neuzugänge an das Umfeld, beziehungsweise an die Mannschaft heranführen.

Kennen Sie von den Neuzugängen schon jemanden?

Daniel Engelbrecht kenne ich noch. Ich habe zwar damals in Aachen nicht direkt mit ihm zusammen gespielt, aber ihn kenne ich trotzdem noch aus der damaligen Zeit. Mit Marcel Lenz habe ich damals in der verbotenen Stadt in der U19 gespielt. Ein super Typ, ein Kind des Ruhrgebiets und ein guter Torwart. Von einem Kumpel, der auch in dieser Liga gespielt hat, habe ich gehört, dass Kai Pröger ein richtig Guter sein soll. Da freuen wir uns natürlich drauf. Wichtig ist, dass alle Jungs schnell zur Mannschaft finden, aber das ist eigentlich eine sehr coole Truppe. Da sollte es eigentlich nicht schwer werden.

Haben Sie sich selbst für die Saison schon etwas vorgenommen?

Wichtig ist, dass man verletzungsfrei bleibt. Das ist das wichtigste und das hab ich bisher auch im Großen und Ganzen viele Jahre hintereinander geschafft. Und natürlich auch immer Leistung zu bringen. Klar war für uns alle und für mich im speziellen die Hinrunde nicht so gut, aber das ist Vergangenheit. Ich habe mir vorgenommen, dass ich einfach ich bleibe, meine Qualitäten und Mentalität einbringe und möglichst viele Leute mitreiße.

Sie sind im letzten Jahr mit hohen Erwartungshaltungen von Fans, Umfeld und Presse zurückgekommen. Jetzt, im zweiten Jahr, dürfte das Ganze ja ein bisschen abgeebbt sein. Können Sie sich dann jetzt mehr auf Fußball konzentrieren?

Durch die Medien und sozialen Netzwerke hat man das natürlich mitbekommen, ich habe es aber versucht, nicht so an mich heranzulassen. Ich habe es mir natürlich auch selbst ausgesucht, das war in meiner Karriere vielleicht auch der schwierigste Schritt. Aber aus solchen Dingen lernt man immer und ich bereue meine Rückkehr absolut nicht.

Das Jahr scheint Sie in gewisser Weise weitergebracht zu haben.

Ich glaube, die Leute kennen mich so und ich glaube auch nicht, dass ich mich irgendwie verändert habe. Aber für mich war es auch eine neue Erfahrung vielleicht auch öffentliche Kritik zu bekommen. Ich glaube, die Kritik war manchmal angemessen, manchmal nicht. Das müssen dann aber andere beurteilen.Ich habe immer gesagt, dass ich nicht der Typ bin, der jede Saison 20 Tore schießt, sondern eher die Leute mitreißt mit seiner Mentalität. Insgesamt bin ich dadurch schon gereift, genau wie durch die Station im Ausland. Wichtig ist, dass man immer sich selbst treu bleibt und ich glaube, das bin ich gewesen.

Man sagt doch auch über Sechser, dass sie gut gespielt haben, wenn sie nicht aufgefallen sind.

Ja, das sagt man zwar, aber ich will doch schon eher auffallen. (lacht)

Was können Sie aus der letzten Saison vielleicht noch mitnehmen ins neue Jahr?

Ich glaube, dass wir gerade zum Ende der Saison hin unser System gefunden haben. Da waren wir auch sehr erfolgreich und haben nur ein Spiel verloren. Das war Aachen und da müsste man eigentlich noch die Umstände mit dem Pokalspiel berücksichtigen. In der Formation, mit der wir am Ende der Saison gespielt haben, haben wir, glaube ich, auch streckenweise guten Fußball gespielt und Punkte geholt. Da gilt es jetzt zu verfeinern und dranzubleiben.

Was kann die Mannschaft denn erreichen in dieser Saison?

Das ist eine schöne Frage. (grinst) Indirekt weiß jeder, was man will. Wir sind in der letzten Saison fünfter geworden. Aber wenn man die ersten Spiele betrachtet, war deutlich mehr drin. Wir haben viele Punkte verschenkt, wenn man das hochrechnet. Es wäre natürlich schön, wenn wir vier Plätze besser abschneiden könnten, aber wir müssen uns erst mal kontinuierlich verbessern. Dann können wir auch einige Plätze nach oben klettern. Es sollte das Ziel sein, nicht schon früh um die goldene Ananas zu spielen.