Zweitligist VfL Bochum wird am Montag einen weiteren Neuzugang präsentieren. Ein Linksverteidiger von der TSG Hoffenheim steht vor der Unterschrift.

Auch wenn die sportlich Verantwortlichen beim VfL Bochum am Sonntagabend nicht erreichbar waren, so gilt es als sicher, dass sich am Montag um 15 Uhr beim Training des Zweitligisten ein neues Gesicht im VfL-Trikot zeigen wird. Laut RevierSport-Informationen handelt es sich dabei um Danilo Soares Danilo Soares Teodoro » zum Profil, der ablösefrei vom Bundesligisten TSG Hoffenheim an die Castroper Straße wechselt.

Der 25-jährige Brasilianer hatte sich nach einer komplizierten Zehenverletzung im Sommer 2016 zurückgekämpft. Unter Julian Nagelsmann spielte er in der Rückrunde zwar nur in der Zweitvertretung, nahm aber regelmäßig am Profitraining teil und gehörte dreimal zum 18er-Kader des Champions-League-Teilnehmers.

Der 1,70 Meter große Linksverteidiger soll die Lücke auf der linken Seite schließen, die durch den monatelangen Ausfall von Timo Perthel und Nico Rieble entstanden ist. Bereits am Samstagabend soll der Brasilianer in Düsseldorf gelandet sein, am Sonntagvormittag unterzog er sich dann einem Medizincheck. Letzte Zweifel am dem bevorstehenden Transfer gibt es nicht mehr, weil Soares Sonntagmittag bei einer Stippvisite in der Mannschaftskabine des VfL bereits einen künftigen Teamkollegen traf, der am trainingsfreien Tag zur Behandlung in der Kabine weilte.

Am Abend dann verzog sich Soares nach dem Abendessen schnell auf sein Zimmer. Kein Wunder. Bei fünf Stunden Zeitunterschied gegenüber Rio musste er das Schlafdefizit vor seinem ersten Training ausgleichen.