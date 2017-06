Mit dem Spiel gegen eine Duisburger Stadtauswahl begann für den MSV Duisburg am Sonntag die Testspielphase. Die Zebras behielten gegen die Amateure mit 6:1 (4:0) die Oberhand.

Im Spiel gegen eine Duisburger Auswahlmannschaft - gewählt von den Lesern der Zeitungen NRZ und WAZ - präsentierten sich die Meidericher den 1476 Zuschauern in bester Torlaune: Bereis nach sechs Minuten ging der Zweitligist durch Neuzugang Cauly Oliveira-Souza in Führung. Im Anschluss erhöten Lukas Daschner (26.), Lukas Fröde (31.) und Kingsley Onuegbu (38.) zum 4:0 Halbzeitstand.

Und auch nach der Pause riss die Torlust beim Zweitligisten nicht ab - Rund zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff traf der eingewechselte Stanislav Iljutcenko zum 5:0 (54.). Kurz darauf sorgte dann die Stadtauswahl für mächtigen Torjubel: Benjamin Koncic, Stürmer und Torgarant beim Bezirksligisten DJK Vierlinden, überwand MSV-Neuzugang Daniel Davari in dessen ersten Auftritt im Zebra-Dress und sorgte so für den 1:5-Anschluss (75.).

Der viel umjubelte Treffer hatte bei der Auswahl-Elf offensichtlich noch einmal neue Kräfte freigesetzt: Die zu diesem Zeitpunkt bereits etwas aus der Puste geratenen Amateurspieler gingen eine Viertelstunde vor dem Ende nochmal mit aller Leidenschaft zu Werke. Doch ein weiteres Erfolgserlebnis sollte der Mannschaft verwehrt bleiben. Stattdessen traf Tim Albutat in der 86. Minute noch einmal für den MSV und sorgte so für den 6:1-Endstand.

MSV-Trainer Ilija Gruew zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: "Es war ein harter Tag, unsere siebte Trainingseinheit innerhalb von vier Tagen. Aber die Jungs haben gut mitgezogen. Wichtig war, dass wir gewonnen haben und alle verletzungsfrei geblieben sind."

Auch das ebenfalls per Leserabstimmung gewählte Trainergespann der Stadtauswahl hatten an der Leistung seiner zusammengewürfelten Mannschaft nichts auszusetzen: "Die Truppehat gut gekämpft und trotz der kurzen Vorbereitungszeit eine gute Leistung gezeigt. Das Ergebnis geht für uns am Ende in Ordnung", sagten Frank Krüll (TuS Mündelheim) und Dietmar Schacht (Sportfreunde Hamborn 07) nach dem Abpfiff.