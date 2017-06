Schalkes Stürmer Breel Embolo hat auf der Mitgliederversammlung des Klubs stehende Ovationen erhalten.

Auf der Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 sorgte nicht nur der neue Schalker Trainer Domenico Tedesco, der die Mitglieder sofort auf seine Seite zog („Bei den Spielen brauchen wir euch und auch immer die blau-weiße Wand. Das geht uns nahe!“), sondern auch Stürmer Breel Embolo für Beifallsstürme.

Aufsichtsrats-Chef Clemens Tönnies bat Embolo nach vorne. „Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Es war eine harte Saison. Ich hoffe, dass die Leidenszeit jetzt vorbei ist und möchte mich bei allen bedanken, die mich in dieser schweren Zeit unterstützt haben“, sagte der Schweizer, der sich im Oktober beim 1:1 in Augsburg das Sprunggelenk gebrochen hatte und während der Reha durch ein Knochenödem zurückgeworfen wurde.

Embolo richtete ein besonderes Dankeschön an Clemens Tönnies. „Es ist nicht selbstverständlich, dass mich Herr Tönnies keine 72 Stunden nach meinem Unfall im Krankenhaus besucht hat. Vielen Dank dafür.“ Die wichtigste Botschaft verkündete Embolo mit seinem Schlusssatz: „Ich freue mich, am 1. Juli wieder auf dem Platz zu stehen. Glückauf!“ Embolo bekam Standing Ovations von den Schalke Mitgliedern.

Der Vorbereitungsplan des FC Schalke 04

Samstag, 1. Juli: Trainingsauftakt mit medizinischen Tests

2. oder 3. Juli: Erste öffentliche Trainingseinheiten in Gelsenkirchen

Samstag, 8. Juli, 19 Uhr: SpVgg Erkenschwick - Schalke 04 (Stimberg-Stadion)

16. bis 22. Juli: "China-Reise"

Mittwoch, 19. Juli, 13.50 Uhr: Besiktas Istanbul - FC Schalke 04 (in ZhuHai)

Freitag, 21. Juli, 13 Uhr: Inter Mailand - FC Schalke 04 (in Changzhou)

25. Juli bis 1. August: Trainingslager in Mittersill (Österreich)

Mittwoch, 26. Juli, 18 Uhr: Neftchi Baku - FC Schalke 04 (in Neukirchen)

Sonntag, 30. Juli, 17.30 Uhr: SD Eibar - FC Schalke 04 (in Mittersill)

Samstag, 5. August, 16 Uhr: Crystal Palace FC - Schalke 04 (Stadion Selhurst Park)

Sonntag, 6. August: "Schalke-Tag" rund um die Veltins-Arena

Zwischen dem 11. und 14. August: Dynamo Berlin - Schalke 04 (1. Runde im DFB-Pokal)

18. bis 20. August: Bundesliga-Start

Schalkes Personal in der Saison 2017/2018 - Stand: 24. Juni 2017

Zugänge (3+3): Sidney Sam, Felix Platte (waren an Darmstadt 98 ausgeliehen), Fabian Reese (war an den Karlsruher SC ausgeliehen). Dazu kommen aus der eigenen Jugend Haji Wright, Luke Hemmerich und Weston McKennie.

Abgänge (9): Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam), Sead Kolasinac (FC Arsenal), Fabian Giefer (FC Augsburg), Timon Wellenreuther (Willem II Tilburg), Phil Neumann (FC Ingolstadt), Holger Badstuber (war ausgeliehen und kehrt zum FC Bayern zurück), Abdul Rahman Baba (war ausgeliehen und kehrt zum FC Chelsea zurück), Sascha Riether, Dennis Aogo (jeweils Ziel unbekannt). Was mit Eric Maxim Choupo-Moting (Vertrag läuft ebenfalls aus) passiert, ist noch unklar.

Torhüter: Ralf Fährmann, Alexander Nübel.

Abwehr: Benedikt Höwedes, Matija Nastasic, Naldo, Thilo Kehrer, Coke, Atsuto Uchida.

Mittelfeld: Johannes Geis, Benjamin Stambouli, Leon Goretzka, Nabil Bentaleb, Alessandro Schöpf, Max Meyer, Yevhen Konoplyanka, Daniel Caligiuri, Sidney Sam.

Sturm: Breel Embolo, Guido Burgstaller, Franco Di Santo, Donis Avdijaj, Bernard Tekpetey, Felix Platte.

Dazu kommen die U19-Spieler Luke Hemmerich (Rechtsverteidiger), Westen McKennie (defensives Mittelfeld) und Haji Wright (Sturm).