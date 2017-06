Lukas Hinterseer hat nach dem 9:0-Erfolg beim CSV SF Bochum-Linden insgesamt 90 Minuten im VfL-Trikot absolviert. Viel mehr Zeit nimmt aktuell etwas Anderes in Anspruch.

Er ist der gefragte Mann nach Abpfiff des zweiten Testspiels des VfL Bochum. Zahlreiche Fans rennen auf den Platz – wollen noch schnell eine Unterschrift und ein Foto mit dem Neuzugang bekommen. Der Österreicher nimmt sich viel Zeit, bleibt gelassen und freundlich. Anschließend hatte er sogar noch Zeit für ein Interview mit unserer Zeitung.



Lukas Hinterseer, zwei Halbzeiten für den VfL Bochum und gleich zwei Tore: Ein gutes Gefühl?

Auf jeden Fall. Es war wieder ein richtig guter Test, jeder durfte sich über 45 Minuten beweisen. Die erste Woche ist jetzt erstmal vorbei. Ich glaube, jeder ist jetzt wieder gut drin und hat seinen Rhythmus. Die Vorbereitung läuft bis jetzt ganz gut und wir können zufrieden sein.





Wie gut haben Sie sich schon eingelebt beim VfL?

Mittlerweile finde ich die Kabine (lacht). Ich weiß wo ich hinmuss und kenne auch die Abläufe mittlerweile besser. Es gibt natürlich noch ein paar Sachen, die sich verbessern müssen. Aber für den Anfang bin ich sehr gut angekommen.



Welche Ziele haben Sie sich persönlich für die Zeit in Bochum gesteckt?

Ich möchte gute Leistungen bringen – am besten mit vielen Einsätzen. Natürlich sollen am Ende auch viele Tore dabei herausspringen. Und ich möchte einfach eine gute Zeit haben hier in Bochum. Das ist erstmal das Ziel.



Aus Ingolstadt in den Pott. Das ist bestimmt erstmal eine Umstellung. Wie gut konnten Sie denn schon die Vorzüge des Ruhrgebiets genießen?

Bis jetzt habe ich leider noch nicht so viel vom Ruhrgebiet gesehen und noch nicht so viel erlebt. Ich bin die meiste Zeit noch im Hotel und am Trainingsplatz. Aber das werde ich sicherlich in der nächsten Zeit noch nachholen – ist ja klar.



Ein anderer wichtiger Punkt, um sich heimisch zu fühlen ist eine eigene Wohnung. Aktuell wohnen Sie noch im Hotel. Wann nicht mehr?

Ich bin momentan mittendrin bei der Suche. Das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Ich hoffe natürlich, dass ich schnell etwas finde - bin aber auch zuversichtlich, dass das klappt. Ich schaue gerade überall in Bochum, die Wohnung sollte natürlich schon auch in Bochum sein. Aber dafür muss ich mir jetzt auch erstmal richtig viel anschauen. Es dauert also noch ein bisschen.