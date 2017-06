Beim 9:0-Testerfolg des VfL Bochum gegen den CSV SF Bochum-Linden traf Felix Bastians sehenswert. Der Bochumer Junge legte den Fokus nach dem Spiel aber auf das Ruhrgebiet.

Es lief die 60. Spielminute: Nach einer Ecke bekam Felix Bastians den Ball vor die Füße. Der 1,88 Meter große Innenverteidiger, der sonst eher nicht so dafür bekannt ist, viele Tore zu schießen, fackelte nicht lange und schlenzte den Ball mit der linken Innenseite in das lange Eck – ein sehenswerter Treffer. In allen seinen 275 Profispielen traf Bastians lediglich zehnmal. Seinem Tor schenkte er aber nach der Partie keine große Beachtung – vielmehr holte er zu einer kleinen Liebeserklärung an die Umgebung aus.

„Es ist einfach immer wieder schön, hier in der Region zu spielen“, begann der gebürtige Bochumer: „Das tut den Fans mit Sicherheit auch richtig gut, solche Spiele in der Vorbereitung sehen zu können. Wir haben jetzt zweimal gegen sehr faire Mannschaften aus der Region gespielt – das ist positiv. Es ist einfach immer wieder toll, sich in dieser Stadt präsentieren zu können.“

Die Reise geht weiter

Zwei Testspiele, zwei Siege, 30 Tore. Der VfL Bochum hat einen Start nach Maß in die Saisonvorbereitung hingelegt. „Das Wichtigste ist aber erst einmal, dass sich kein Spieler in den Spielen verletzt und alle die ganze Zeit dabei sein können“, erinnerte der ehemalige U21-Nationalspieler an die Misere der letzten Saison.

Für Bastians und den VfL geht die Reise durch Bochum noch weiter. Am kommenden Mittwoch geht es im Stadtteil Querenburg weiter, der übrigens fast 20.000 Einwohner hat. Dann geht es auf dem Rasenplatz Westerholtstraße gegen den TuS Querenburg weiter.