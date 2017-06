Der VfL Bochum hat sein zweites Testspiel beim Landesligisten CSV SF Linden mit 9:0 gewonnen. Dabei tat sich der VfL rund 30 Minuten ziemlich schwer.

20 Minuten waren auf der Sportanlage in der Heide gespielt. Der VfL Bochum führte vor 1.700 Zuschauern nach den Toren von Neuzugang Dimitros Diamantakos (14. Minute) und Johannes Wurtz (18. Minute) mit 2:0. VfL-Trainer Gertjan Verbeek war aber alles andere als zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Immer wieder stand er auf, stauchte seine Jungs zusammen und brüllte laut: „Tempo.“ Die CSV Sportfreunde Linden machten es den Bochumern in der ersten halben Stunde richtig schwer, verteidigten mit Herz und Leidenschaft. Dazu kam dann noch, dass die Angriffe des VfL noch nicht die Zielstrebigkeit hatten, die sich Verbeek für die kommende Spielzeit in der zweiten Bundesliga wünscht.



Dann aber erhöhte der VfL das Tempo deutlich. Vor allem Marco Stiepermann über die linke Seite und Johannes Wurtz im Sturmzentrum hatten gute Szenen. Es war eigentlich fast immer dasselbe Bild: Flanke Stiepermann, Schuss oder Kopfball Wurtz. Zunächst wurden die Versuche aber nicht von Erfolg gekrönt. Erst kurz vor dem Pausenpfiff belohnte sich Johannes Wurtz mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag (42. Minute). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf dann auch Selim Gündüz nach toller Kombination zum 4:0.

Nach dem Seitenwechsel war dann eine komplett andere Bochumer Elf auf dem Rasen – Trainer Verbeek wechselte komplett. Und der VfL fand immer besser in seinen Rhythmus. Nach 56 Minuten traf Lukas Hinterseer zum 5:0, der damit sein zweites Tor im VfL-Dress erzielte. Dann spielten sich die Bochumer in einen kleinen Rausch. Innerhalb von fünf Minuten trafen nacheinander Felix Bastians, Tom Weilandt und Ulrich Bapoh – 8:0. Die Gegenwehr des CSV war natürlich längst gebrochen.



In der 73. Minute machte wieder Lukas Hinterseer auf sich aufmerksam. Der Neuzugang aus Ingolstadt spielte Tom Weilandt stark frei. Weilandt ließ sich die Chance nicht nehmen und stellte auf 9:0. Im Anschluss setzte Tim Hoogland einen Freistoß aus 25 Metern noch an den Innenpfosten – der VfL jetzt drückend überlegen. In der letzten Viertelstunde ließen es die Bochumer dann etwas ruhiger angehen und beließen es beim Endstand von 9:0. Damit hat der VfL Bochum in zwei Vorbereitungsspielen insgesamt 30 Treffer erzielt.



Trainer Verbeek stand nach der Partie nicht für ein Statement zur Verfügung. Auch Sportchef Christian Hochstätter äußerte sich nur knapp: „Das Spiel ist 9:0 ausgegangen, was soll ich da groß sagen – es ist ein Freundschaftsspiel.“



Für den VfL Bochum geht es jetzt Schlag auf Schlag weiter. Am Mittwoch testet der VfL gegen TuS Querenburg.