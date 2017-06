Ob das so geplant war? Eher nicht. Der FC Schalke 04 hat sich bei den Vorbereitungen auf die für Sonntag terminierte Jahreshauptversammlung selbst entlarvt bzw. den neuen Ausrüster verraten.

Wie bereits berichtet, werden der FC Schalke 04 und Adidas ihre Zusammenarbeit zum 30. Juni 2018 beenden. Bislang wurde über einen möglichen neuen Ausrüster nur spekuliert. Demnach soll es Umbro werden.

Spätestens am Samstagmittag folgte dann die ungeplante Bestätigung. Beim Testlauf zur Jahreshauptversammlung wurde der britische Sportartikelhersteller Umbro bereits überdimensional auf der Bühne "präsentiert". "DER KNAPPEN BLOG" postete das Foto via Facebook.

Der Vorbereitungsplan des FC Schalke 04

Samstag, 1. Juli: Trainingsauftakt mit medizinischen Tests

2. oder 3. Juli: Erste öffentliche Trainingseinheiten in Gelsenkirchen

Samstag, 8. Juli, 19 Uhr: SpVgg Erkenschwick - Schalke 04 (Stimberg-Stadion)

16. bis 22. Juli: "China-Reise"

Mittwoch, 19. Juli, 13.50 Uhr: Besiktas Istanbul - FC Schalke 04 (in ZhuHai)

Freitag, 21. Juli, 13 Uhr: Inter Mailand - FC Schalke 04 (in Changzhou)

25. Juli bis 1. August: Trainingslager in Mittersill (Österreich)

Mittwoch, 26. Juli, 18 Uhr: Neftchi Baku - FC Schalke 04 (in Neukirchen)

Sonntag, 30. Juli, 17.30 Uhr: SD Eibar - FC Schalke 04 (in Mittersill)

Samstag, 5. August, 16 Uhr: Crystal Palace FC - Schalke 04 (Stadion Selhurst Park)

Sonntag, 6. August: "Schalke-Tag" rund um die Veltins-Arena

Zwischen dem 11. und 14. August: Dynamo Berlin - Schalke 04 (1. Runde im DFB-Pokal)

18. bis 20. August: Bundesliga-Start

Schalkes Personal in der Saison 2017/2018 - Stand: 24. Juni 2017

Zugänge (3+3): Sidney Sam, Felix Platte (waren an Darmstadt 98 ausgeliehen), Fabian Reese (war an den Karlsruher SC ausgeliehen). Dazu kommen aus der eigenen Jugend Haji Wright, Luke Hemmerich und Weston McKennie.

Abgänge (9): Klaas-Jan Huntelaar (Ajax Amsterdam), Sead Kolasinac (FC Arsenal), Fabian Giefer (FC Augsburg), Timon Wellenreuther (Willem II Tilburg), Phil Neumann (FC Ingolstadt), Holger Badstuber (war ausgeliehen und kehrt zum FC Bayern zurück), Abdul Rahman Baba (war ausgeliehen und kehrt zum FC Chelsea zurück), Sascha Riether, Dennis Aogo (jeweils Ziel unbekannt). Was mit Eric Maxim Choupo-Moting (Vertrag läuft ebenfalls aus) passiert, ist noch unklar.

Torhüter: Ralf Fährmann, Alexander Nübel.

Abwehr: Benedikt Höwedes, Matija Nastasic, Naldo, Thilo Kehrer, Coke, Atsuto Uchida.

Mittelfeld: Johannes Geis, Benjamin Stambouli, Leon Goretzka, Nabil Bentaleb, Alessandro Schöpf, Max Meyer, Yevhen Konoplyanka, Daniel Caligiuri, Sidney Sam.

Sturm: Breel Embolo, Guido Burgstaller, Franco Di Santo, Donis Avdijaj, Bernard Tekpetey, Felix Platte.

Dazu kommen die U19-Spieler Luke Hemmerich (Rechtsverteidiger), Westen McKennie (defensives Mittelfeld) und Haji Wright (Sturm).