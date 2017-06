Die Sportfreunde Lotte haben am Samstag ihr erstes Testspiel bestritten. Beim Regionalligisten SC Wiedenbrück unterlag der Drittligist mit 2:3.

Andre Dej und Neuzugang Hamadi Al Ghaddioui trafen für Lotte. Für Wiedenbrück waren Stipe Batarilo, Daniel Brinkmann und Antonyos Celik erfolgreich.

Mit den Mittelfeldspielern Kevin Pino (Lüneburger SK), Okan Kurt (Fortuna Sittard) sowie den Stürmern Rodi Celik (1. FC Magdeburg U19) und Souleymane Coulibaly (Ahly Kairo), Max Wegner (Erzgebirge Aue) und Zidane Atalan, dem 18-jährigen Neffen von Cheftrainer Ismail Atalan, der zuletzt in der U19 des VfL Osnabrück spielte, nahmen die Lotter auch sechs Testspieler unter die Lupe. "Die Jungs haben das alle ganz ordentlich gemacht und sich bemüht. Aber sie werden uns nicht sofort helfen. Einzig Max Wegner ist für uns interessant", erzählt "Isi" Atalan gegenüber RevierSport.

Mit Dennis Brock und Bernd Rosinger haben zwei weitere Spieler ihre Verträge verlängert. "Das ist sehr schön. Jetzt haben wir schon einen großen Stamm des letzten Jahres beisammen", freut sich Atalan.

Das nächste Testspiel findet am Donnerstag gegen der ukrainische Top-Team Schachtjor Donezk statt.

Die Termine in der Übersicht:

Montag, 19. Juni/Dienstag, 20. Juni: Laktattest

Mittwoch, 21. Juni: Trainingsauftakt

Samstag, 24. Juni: Testspiel gegen den SC Wiedenbrück (2:3)

Donnerstag, 29. Juni: Testspiel gegen Schachtjor Donezk *

Samstag, 1. Juli, 15.30 Uhr: Testspiel gegen den FC St. Pauli in Ahlerstedt

Mittwoch, 5. Juli: Testspiel gegen den SV Rödinghausen *

Samstag, 8. Juli: Testspiel *

Samstag, 15. Juli: Testspiel gegen Holstein Kiel *

Freitag, 21. Juli bis Sonntag, 23. Juli: 1. Spieltag in der 3. Liga

*Informationen zu Gegnern, Spielorten und Anstoßzeiten folgen.