Die Stürmer-Legende Frank Mill hat kein gutes Haar an seinem ehemaligen Verein Fortuna Düsseldorf gelassen. Die Fortuna habe einfach nicht das Potenzial für die Bundesliga.

Es ist bereits knapp 20 Jahre her, dass Fortuna Düsseldorf Frank Mill, den ehemaligen Torjäger von Borussia Dortmund, vor die Tür setzte. Doch der heute 58-Jährige scheint seine Demission noch immer nicht verdaut zu haben. In einem Interview mit dem Wettanbieter "bwin" kritisierte Mill die Personalpolitik der Fortuna scharf.

Kein Trainer kann aufsteigen, wenn er keine guten, talentierten Spieler hat Frank Mill

"Derzeit reicht es nicht für die Bundesliga", schätzt Mill ein und ergänzt: "Diesen Kader müsste man auf so vielen Positionen verstärken. Wahrscheinlich spielt man nicht gegen den Abstieg, aber für ganz oben reicht es einfach nicht aus. Kein Trainer kann aufsteigen, wenn er keine guten, talentierten Spieler hat." Deutliche und harsche Worte gegenüber der Düsseldorfer-Kaderplanung. Doch diese Kritik sollte nicht die einzige bleiben.

Kein gutes Zeugnis von Mill in Sachen Marketing

Auch in Sachen Marketing stellt Mill der Fortuna ein schlechtes Zeugnis aus. Düsseldorf hatte kurz vor Trainingsstart noch keinen Trikotsponsor vorweisen können. "Die Probleme mit dem Sponsor verwundern mich. In einer Großstadt wie Düsseldorf, in der es einige Großunternehmen gibt, sollte sich die Suche nach einem Sponsor eigentlich nicht so schwierig gestalten", wundert sich der 17-malige Nationalspieler und führt fort: "Mit einer großen Stadt, einem tollen Stadion und großartigen Fans wären die Strukturen eigentlich gegeben." Mittlerweile haben die Fortunen allerdings ihren neuen Sponsor präsentiert. Neben dem neuen Ausrüster Uhlsport, von dem die Düsseldorfer 400.000 Euro jährlich kassieren, wird Orthomol (orthomolekulare Ernährungsmedizin) neuer Trikotsponsor auf dem rot-weißen Trikot.

Robert Schäfer zum neuen Hauptsponsor: "Wir freuen uns sehr, mit Orthomol den passenden Haupt- und Trikotsponsor für unseren Verein gefunden zu haben. Zusammen mit Infront haben wir im Prozess viele Möglichkeiten besprochen und uns aus den bestehenden Angeboten mit Orthomol ganz bewusst für eine starke, glaubhafte Marke aus unserer Region entschieden", berichtet der Vorstandsvorsitzender von Fortuna Düsseldorf auf der vereinseigenen Homepage. "Es waren von Anfang an gute und vertrauensvolle Gespräche, für die wir uns herzlich bedanken. Mit dem Abschluss dieser Partnerschaft haben wir einen logischen Trikotsponsor gefunden, mit dem wir zudem das von uns selbst gesteckte Ziel erreicht haben."