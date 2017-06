Julian Draxler sitzt im letzten Confed-Cup-Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Kamerun wohl nur auf der Bank. Das verkündete Bundestrainer Löw.

Joachim Löw bangt vor dem letzten Gruppenspiel beim Confederations Cup gegen Kamerun um den Einsatz von Emre Can. Der Mittelfeldspieler musste am Samstag das geheime Abschlusstraining der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vorzeitig abbrechen, wie der Bundestrainer in Sotschi berichtete: "Can ist umgeknickt und im Rasen hängengeblieben."

Löw plant für Sonntag (17.00 Uhr/ZDF) mit mehreren Umstellungen gegenüber dem 1:1 gegen Chile. So könnten Kapitän Julian Draxler und auch Jonas Hector mal eine Pause erhalten, sagte er. Der kampfstarke Antonio Rüdiger wird in die Abwehrreihe zurückkehren. Der Einzug ins Halbfinale sei das "absolute Ziel", erklärte Löw. Dafür würde dem Weltmeister gegen Kamerun bereits ein Unentschieden reichen.

Löw erwartet gegen den noch sieglosen Afrikameister, der zum Weiterkommen gewinnen muss, "das laufintensivste und körperlich anstrengendste Spiel" im bisherigen Verlauf des Turniers. "Das wird absolut kein Selbstläufer", sagte der Bundestrainer zum Spiel.