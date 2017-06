An seinem Familientag antwortete der MSV Duisburg auf die Plakat-Aktion von Fortuna Düsseldorf.

Ein bisschen hat es gedauert - aber das Warten hat sich gelohnt. Nach der Plakat-Aktion von Fortuna Düsseldorf in Richtung des MSV auf der zu lesen war "Macht nur im Zoo eine gute Figur", holten die Zebras auf ihrem Familientag am Samstag zum amüsanten Gegenschlag aus.

Das Schönste an Düsseldorf ist das Ortsausfahrtsschild Peter Mohnhaupt (MSV Duisburg)

Nach gut eineinhalb Stunden kündigte Knut Martini, der durch das Rahmenprogramm führte, einen besonderen Gast an: "Ich warte auf unsere Antwort auf Düsseldorf. Die müsste gleich mit dem Auto eintreffen", sagt er etwas ungeduldig. Nach gut 20 Minuten war es dann soweit: Aus einer hinteren Ecke des Trainingsgeländes fuhr ein weißer Transporter heraus. Auf der Ladefläche ein Metallgestell auf dem zu lesen war: "Komm in die Schauinsland-Reisen-Arena, den geilsten Zoo der Welt." Viel wichtiger war jedoch die Botschaft darunter in roten Buchstaben: "rot-weiss kennen wir hier nur auf Pommes", was man, auf Grund der Schreibweise, sogar als Doppelschlag gegen Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen interpretieren kann.

Die Fans zeigten sich begeistert von der Aktion und waren sich einig, dass dies die passende Antwort auf die Stichelein der Fortuna waren. MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt setzte anschließend sogar noch einen drauf: "Das Schönste an Düsseldorf ist das Ortsausfahrtsschild."