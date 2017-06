Der Confed-Cup wird von vielen Leuten belächelt. Doch das Interesse an der deutschen Nationalmannschaft ist gar nicht so gering, wie manch einer es vielleicht erwartet hätte.

Von Traumquoten wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien, bei der 32,57 Millionen Menschen im Juli 2014 Deutschlands 7:1-Halbfinalsieg über den Gastgeber an den TV-Geräten bejubelten, sind die Fernsehanstalten beim Confed-Cup in Russland noch meilenweit entfernt.

Den Turnierauftakt zwischen Russland und Neuseeland (2:0) wollten hierzulande nur rund zwei Millionen Fans sehen. Bei Deutschlands Gruppenauftakt gegen Australien schalteten 6,07 Millionen Zuschauer ein.



Aber jetzt zeigt die Interessens-Kurve nach oben. Das 1:1 zwischen Deutschland und Chile lockte 8,62 Millionen Menschen vor die TV-Geräte. Marktanteil: 31,4 Prozent. Die Steigerung zeigt: Auch Jogi Löws B-Team, das ohne Topstars wie Manuel Neuer oder Mesut Özil angetreten ist, besitzt durchaus Zugkraft und macht durch engagierte Leistungen Lust auf mehr.