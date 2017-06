Das machen sie heute: Trainer Jens Keller, Defensiv-Stratege Tim Hoogland, Arbeitsbiene Mirko Boland: Sie alle waren bei den Königsblauen unterwegs und sind jetzt in der 2. Bundesliga unter Vertrag.

Manchester City, FC Arsenal, FC Liverpool, FC Barcelona, FC Bayern München, Paris Saint-Germain - das sind die Namen der Klubs, in denen inzwischen ehemalige Kicker des FC Schalke 04 kicken. Aber nicht jeder, der mal königsblau getragen hat, schaffte es, bei einem internationalen Top-Klub anzuheuern. Einige tauchten im Amateurlager ab, aber sehr viele kamen immerhin in der 2. Bundesliga unter.

Es sind mittlerweile so viele ehemalige Schalker zweitklassig, dass man einen „FC Schalke 04 2. Bundesliga“ auf die Beine stellen könnte. Und eine Mannschaft hinter der Mannschaft hätte man auch: Jens Keller als Trainer und Helmut Schulte als Manager. Sie sind jetzt beide für den 1. FC Union Berlin tätig. Als Co-Trainer kommt Peter Hermann von Fortuna Düsseldorf in Frage. Für die Pressearbeit wäre Christoph Pieper vom FC St. Pauli zuständig.

Den Verantwortlichen des „FC Schalke 04 2. Bundesliga“ könnte man vorwerfen, ein Team zusammengestellt zu haben, in dem zu viele Torhüter und Mittelfeldspieler stehen, aber zu wenige Verteidiger und Stürmer. Deshalb müssten in unserer Schalker Zweitliga-Elf einige Spieler auf Positionen ran, auf denen sie zuletzt weniger zum Einsatz kamen.

Torhüter

Patrick Rakovsky: Nach dem Wechsel von Lars Unnerstall von Fortuna Düsseldorf zu VVV Venlo fiel die Wahl auf Patrick Rakovsky, der seit 2011 das Tor des 1. FC Nürnberg hütet. Der große Durchbruch ist dem 24-Jährigen dort allerdings noch nicht gelungen, obwohl er das nötige Talent besitzt. Von der U15 bis zur U20 durchlief er sämtliche Nationalmannschaften. Er trug insgesamt 18-mal den Adler auf der Brust.

Abwehr

Phil Neumann: Der gebürtige Hertener ist im Grunde noch gar nicht weg. Sein Vertrag auf Schalke läuft noch bis zum 30. Juni. Zur neuen Saison wechselt der Junioren-Nationalspieler ablösefrei zum Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt 04.

Tim Hoogland: Er gehörte der Mannschaft an, die 2002 den letzten deutschen Meistertitel der B-Junioren für den FC Schalke 04 gewann. Der jetzt 32-Jährige kam weit herum. Er war beim 1. FSV Mainz 05 (dort hatte er seine beste Zeit) und auf Leihbasis auch beim VfB Stuttgart, später beim FC Fulham in der Premier League. Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück. Deshalb absolvierte der auf Schalke nur 34 Bundesliga-Spiele. Seit zwei Jahren räumt er jetzt beim VfL Bochum meistens im defensiven Mittelfeld ab.

Marcel Sobottka: In der Saison 2013/14 reiste er mit den Schalker Profis ins Winter-Trainingslager nach Doha. Zu einem Einsatz in der Bundesliga reichte es für den heute 23-Jährigen aber nicht. Seit zwei Jahren hält Marcel Sobottka seine Knochen in der Landeshauptstadt für Fortuna Düsseldorf hin. Vor kurzem verlängerte er dort seinen Vertrag bis 2022.

Lukas Schmitz: Auch der heute 28-Jährige hat eine sportliche Bleibe in Düsseldorf gefunden, nachdem er nach seinem Abschied aus Schalke im Jahre 2011 für drei Spielzeiten beim SV Werder Bremen untergekommen war. Auf Schalke war er nach seinem Wechsel vom VfL Bochum II eigentlich für das Regionalliga-Team vorgesehen. Felix Magath ebnete ihm den Weg in den Profi-Fußball.

