RevierSport hatte bereits zu Beginn der Woche vermeldet, dass der FC Viktoria Köln Manuel Junglas von Arminia Bielefeld verpflichten wird. Jetzt ist der Transfer perfekt.

Für die Ostwestfalen absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler in der abgelaufenen Saison 20 Partien im Bundesliga-Unterhaus. Insgesamt verfügt der 28-jährige gebürtige Kölner mit insgesamt 187 Einsätzen in der 2. und 16 Einsätzen in der 3. Liga über reichlich Erfahrung im Profifußball. Für Alemannia Aachen durfte er als Talent in der Saison 2006/2007 für eine Minute sogar schon Luft in der 1. Bundesliga schnuppern

"Manuel bringt sehr viel Erfahrung mit und ist ein Spielertyp, den wir bisher so nicht in der Mannschaft hatten. Er wird besonders die jungen Spieler nach der verlorenen Relegation wieder aufbauen und mitreißen.Wir gehen mit ihm den Weg weiter, den wir bisher gegangen sind - außerdem passt er durch seine Heimatstadt Köln auch perfekt zu uns! Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung", äußert sich der sportliche Leiter Stephan Küsters zum Neuzugang.