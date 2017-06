Fast auf den Tag genau fünf Monate nach seiner letzten Nachricht im sozialen Netzwerk Instagram hat sich Mario Götze wieder auf der Foto-Plattform gemeldet.

Wann Mario Götze wieder ins Training von Borussia Dortmund einsteigt, steht noch nicht fest. Das liebste Szenario aller BVB-Fans, Mitspieler und natürlich auch seines neuen Trainers Peter Bosz sieht natürlich so aus: Das Sorgenkind im Kader des DFB-Pokalsiegers steht pünktlich zu Beginn der Vorbereitung am 7. Juli wieder auf dem Trainingsplatz in Brackel.

Das ist ein frommer Wunsch. Doch scheinbar, das berichtet die Bild, liegt der Finaltorschütze bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien voll im Plan. Wie die Zeitung vermeldet, hat Götze bereits das Lauftraining wieder voll aufgenommen und auch schon einige Übungen mit dem Ball absolviert. Und jetzt hat sich der Nationalspieler auf der Foto-Plattform Instagram gemeldet. Mit einem Bild, das den Dortmund-Fans Hoffnung macht.





Götze – beim Joggen in Florida, wo er momentan seine individuellen Einheiten absolviert, zu sehen – wirkt schlanker, durchtrainiert und vor allem ganz anders als auf den Bildern, die in den vergangenen Monaten durchs Internet geisterten. Auf denen hatte der BVB-Star aufgedunsen gewirkt. Es waren Eindrücke, die keine Hoffnung darauf machten, dass der 25-Jährige schon bald wieder auf dem Platz stehen würde.

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc äußerte sich gegenüber Bild positiv, was die Genesung Götzes betrifft: „Wir sind sehr glücklich, dass die Therapie bei Mario so gut angeschlagen ist. Wir freuen uns schon, ihn schon bald wieder auf dem Platz zu sehen.“

Nur sechs Einsätze von Beginn an

Ende Februar war bei Götze eine Stoffwechselerkrankung festgestellt worden – eine Teilnahme am Mannschaftstraining war undenkbar. Daraufhin tauchte der Profi unter und vermied auch öffentliche Auftritte. So reiste er weder zum Pokalfinale nach Berlin, noch ließ er sich am Folgetag auf der BVB-Feier rund um den Borsigplatz blicken.

Vier Monate nach Bekanntwerden der Diagnose ließ er sich also wieder blicken. Mit einem Eindruck, der Hoffnung auf eine baldige Wiederkehr macht. Danach lechzen die BVB-Fans: Seit seiner Rückkehr vom deutschen Rekordmeister Bayern München im vergangenen Sommer stand Götze lediglich sechs Mal in der Startaufstellung der Borussen.