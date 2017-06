Rot Weiss Ahlen kann sich über einen Rückkehrer freuen. Der sportlich in die Oberliga Westfalen abgestiegene Klub hat Damir Ivancicevic (27) verpflichtet.

Der offensive Mittelfeldspieler kehrt nach einem Jahr bei der Hammer SpVg an die Werse zurück. Von 2014 bis 2016 erzielte der ehemalige RWE-Spieler in 61 Pflichtspielen für RWA 28 Tore. "Ich freue mich, dass ich ab sofort wieder in diesem tollen Stadion und vor unseren treuen Fans spielen kann", sagt Ivancicevic.

Offen ist unterdessen, in welcher Spielklasse er mit seinem neuen und alten Verein in der kommenden Saison antreten wird. Nachdem der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) Oberliga-Vizemeister Westfalia Rhynern die Lizenz für die Regionalliga verweigert hat, kann sich Ahlen berechtigte Hoffnungen auf einen Verbleib in der vierten Liga machen.

Wie Regionalliga-Spielleiter Reinhold Spohn gegenüber dieser Redaktion betonte, bleiben die Wersestädter in der kommenden Saison Regionalligist. Diese Regelung ist in den Durchführungsbestimmungen der Liga manifestiert.

Innerhalb von drei Tagen kann Westfalia Rhynern allerdings gegen den Beschluss Rechtsmittel einlegen. Dafür bliebe der Weg der Beschwerde. Beim Verband ist allerdings noch keine entsprechende Nachricht eingegangen.