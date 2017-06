Regionalligist Rot-Weiss Essen startet am Wochenende mit den obligatorischen Leistungstests in die Saison. Dem Vorbereitungsplan wurde ein weiteres Testspiel hinzugefügt.

Am Mittwoch, 05. Juli, tritt RWE beim Oberligisten 1. FC Bocholt an. Gespielt wird ab 19 Uhr in der Stölting Arena in Bocholt. Das erste Testspiel bestreitet der Viertligist am Samstag, 01. Juli, beim Landesligisten VfL Rhede (15 Uhr).

Der aktualisierte RWE-Vorbereitungsplan im Überblick:

Sa. & So., 24. & 25. Juni: Leistungstests

Mo, 26. Juni, Lohwiese: Trainingsstart (14.00 Uhr)

Sa., 1. Juli, BESAGROUP Sportpark: Testspiel gegen den VfL Rhede (15.00 Uhr)

Mi., 5. Juli, Stölting Arena: Testspiel gegen den 1. FC Bocholt (19.00 Uhr)

Fr., 7. Juli, Willi Lippens Platz: Öffentliches Training mit anschließendem Grillen (16.00 Uhr)

So., 9. Juli – Do., 13. Juli, Goch: Trainingslager

So., 9. Juli, Goch: Testspiel gegen SC Düsseldorf West (16.00 Uhr)

Di., 11. Juli, Stadion Essen: Testspiel gegen Borussia Dortmund (19.00 Uhr)

Di., 18. Juli, Stadion Uhlenkrug: Testspiel gegen ETB SW Essen (19.00 Uhr)

Sa., 22. Juli, Ort offen: Testspiel gegen den TSV Steinbach (14.00 Uhr)

Fr., 28. – So., 30. Juli: Start Regionalliga West