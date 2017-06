Vier Neue steigen ins Training ein. Bei der Stürmersuche geduldet sich MSV-Trainer Ilia Gruev bewusst.

Mit Daniel Davari (Arminia Bielefeld), Lukas Fröde (Würzburger Kickers), Cauly Oliveira Souza (Fortuna Köln), Gerrit Nauber (SF Lotte) als externe Neuzugänge hat sich der MSV bisher klug verstärkt - und das zum Nulltarif. Alle vier Akteure wechselten ablösefrei zu den Meiderichern. Cheftrainer Ilia Gruev ist bisher sehr zufrieden mit den Neuen, die sich gemeinsam mit dem Rest des Teams beim ersten Training präsentierten. "Sie machen bisher einen sehr guten Eindruck. Ich bin optimistisch, dass sie sich weiterhin gut einleben werden", freut sich der Trainer und gibt zu verstehen: "Das waren absolute Wunschspieler von mir."

Für den MSV, der mit einem der kleinsten Etats der 2. Liga in die neue Spielzeit starten wird, geht es im ersten Jahr nach dem Wiederaufstieg nur darum, die Klasse zu halten. "Wir spielen natürlich um den Klassenerhalt", weiß auch Gruev. Um einen Abstieg, wie vor zwei Jahren zu verhindern, bedarf es laut dem 43-Jährigen vollen Einsatz: "Ich verspreche, dass wir alles dafür geben in dieser starken 2. Liga zu bestehen."

Bewusste Geduld bei der Stürmersuche

Dabei helfen soll auch ein neuer Stürmer. Vor wenigen Tagen skizzierte Gruev seinen neuen Torjäger wie folgt: "Wir suchen jemanden wie Robert Lewandowski." Am Donnerstag entgegnete der Bulgare auf die Frage, ob man denn schon erste Erfolge in der Suche nach dem eigenen Lewandowski verzeichnen kann: "Wir hatten schon ein paar konkrete und interessante Gespräche. Die Suche kann noch dauern, was ich nicht schlimm finde. Das hält die Spannung hoch"

Dass der MSV nicht die dickste Brieftasche hat, erschwert die Verhandlungen natürlich etwas. Kolportierte Namen wie Kwasi Okyere Wriedt, Fabian Klos oder auch Ex-Publikums-Liebling Sascha Mölders könnten im Gesamtpaket zu teuer sein. Das Projekt MSV sieht Gruev jedoch als das Ass im blau-weißen Ärmel im Werben um einen neuen Goalgetter: "Das Umfeld und die Stimmung im Team und bei den Fans sind gute Argumente für den MSV."

Die Stürmerfrage könnte beim MSV jedoch auch für Zündstoff sorgen. Mit Simon Brandstetter, Stanislav Iljutchenko und Kingsley Onuegbu verfügt Gruev bereits über drei gestandene Mittelstürmer mit unterschiedlichen Stärken. Gruev schätzt die Situation an vorderster Front jedoch weniger brenzlig ein: "Konkurrenz ist doch gut. Vier gestandene Stürmer mit Startelf-Potenzial sind viele, aber wir wollen taktisch flexibel sein. Das heißt konkret auch mal mit zwei Spitzen zu spielen."