Die SSVg Velbert eröffnet den Vorverkauf für das Testspiel gegen Zweitligist Düsseldorf. Zum Trainingsauftakt in einer Woche startet zudem der Dauerkartenverkauf für die Oberliga.

Die Saison beim Fußball-Oberligisten ist noch nicht eröffnet, der Kartenverkauf allerdings schon: Denn der Vorverkauf für das attraktive Testspiel zwischen der SSVg Velbert und Fortuna Düsseldorf am 9. Juli läuft bereits. Wenn die SSVg eine Woche zuvor bei einer kleinen Eröffnungsparty ins Training startet, können die Zuschauer zudem bereits die ersten Dauerkarten für die Meisterschaft bekommen.

Das erste Testspiel während der Vorbereitung auf die neue Oberligasaison ist gleich der Knüller: Am Sonntag, 9. Juli um 14 Uhr prüft die SSVg in der Christopeit-Arena den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf.

Der prominente Gast will mit komplettem Profikader nach Velbert reisen — die Velberter Zuschauer können sich auf hohen Besuch freuen. Die Fortuna hat eine lange Bundesliga-Tradition, war zweimal DFB-Pokalsieger, stand im Europapokal-Endspiel und war 1933 Deutscher Meister. Der alte Trainerfuchs Friedhelm Funkel wird sicher eine interessante Mannschaft aufbieten.

Die Vorbereitung auf die neue Saison startet Funkel bereits am kommenden Sonntag. Die SSVg hat für das Vorbereitungsspiel nun die Ticketpreise festgelegt. Ein Sitzplatz für die Tribüne kostet 11€, dort wird es keine Ermäßigungen geben. Die Stehplatzkarten werden für 7 € angeboten, wobei dort auch ermäßigte Tickets für 5 € zur Verfügung stehen (Mitglieder, Frauen, Schüler/Studenten, Jugendliche bis 18 Jahren, Rentner, Behinderte). Dauerkarteninhaber und VIP-Karten Besitzer erhalten freien Eintritt.

Aufgalopp auf der Anlage Am Berg

Beim Trainingsauftakt am 2.Juli auf der Sportanlage Am Berg bietet sich den SSVg-Freunden die Gelegenheit, eine Dauerkarte für die kommende Oberligasaison zu erwerben. Die Sitzplatzdauerkarte kostet 130 €, Frauen und Mitglieder erhalten eine Ermäßigung und müssen nur 100 € bezahlen.

Die Stehplatzdauerkarte gibt es für 80 €, wobei auch hier Mitglieder, Frauen, Schüler/Studenten, Jugendliche (bis 18 Jahre), Rentner und Behinderte eine Ermäßigung erhalten. Mit der Vorlage eines entsprechenden Ausweises, gibt es die Stehplatzdauerkarte schon für 60 €. Die Dauerkarten können nicht nur während des Trainingsauftaktes erworben werden, sondern auch an den Vorverkaufsstellen des SSVg.