Zweitligist VfL Bochum gastiert am 12. Juli 2017 (Anstoß: 18.30 Uhr) im Lohrheidestadion beim Regionalligisten SG Wattenscheid 09.

Das Aufeinandertreffen steht dabei ganz im Zeichen der Tiemeyer Gruppe, die das Testspiel präsentieren wird. "Für die Fans in Bochum und Wattenscheid ist es eine super Geschichte, dass das Spiel nach der sicherheitsbedingten Absage im Vorjahr nun stattfinden kann. Wir möchten unseren Teil zu einer tollen Veranstaltung im Lohrheidestadion beitragen", sagt Heinz-Dieter Tiemeyer, Vorstandsmitglied der Tiemeyer Gruppe.

09-Coach Farat Toku und seine Schützlinge starten – parallel zur 2. Bundesliga – zwischen dem 28. und 31. Juli in die neue Saison der vierthöchsten Spielklasse. Mit der Partie in der Lohrheide absolviert der VfL somit den vierten stadtinternen Testspielvergleich. Bereits in den ersten beiden Wochen der Sommervorbereitung gastiert die Verbeek-Elf bei BW Grümerbaum (21.06.), CSV Linden (24.06.) und TuS Querenburg (28.06.) innerhalb der Grenzen Bochums. Wilken Engelbracht, kaufmännischer Vorstand des VfL auf der vereinseigenen Homepage: "Wir freuen uns sehr auf den Test in Wattenscheid und hoffen auf viele Zuschauer im Lohrheidestadion, die das Spiel zu einem friedlichen Bochumer Fußballfest machen werden."

Für dieses Testspiel gelten folgende Ticketpreise:



VIP: 52,- Euro

Sitzplätze Vollzahler: 15,- Euro

Ermäßigt: 11,- Euro

Stehplätze Vollzahler: 9,- Euro

Ermäßigt: 7,- Euro

Kinder: 3,- Euro