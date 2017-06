Fortuna Düsseldorf gibt seinen Fans den ersten Hinweis zur Optik der neuen Trikots. Und teilt dabei einen Seitenhieb gegen den MSV Duisburg aus.

Fortuna Düsseldorf hat bis jetzt nur wenig über die Trikots für die kommende Spielzeit bekanntgegeben. Nun bekamen die Fans einen ersten Hinweis auf die künftige Optik, in der sich ihre Elf alsbald präsentiert: Die neuen Shirts der Düsseldorfer werden wieder gestreift sein. In der vergangenen Saison setzte Fortuna in der Liga auf ein Schachbrettmuster auf den Ärmeln, im Pokal allerdings lief die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel schon in gestreifter Kluft auf. Um den Stilwechsel nun auch für die Liga zu verkünden, setzt der Verein auf eine ungewöhnliche Methode.

Wie die "Rheinische Post" berichtet, ist ab sofort in der Stadt am Rhein eine Plakatwerbung für die neuen Trikots zu sehen - doch die dürfte eingefleischte Anhänger beim ersten Blick zunächst ein wenig stutzig werden lassen. Denn so springt nicht das typische Fortuna-Rot ins Auge. Die Lettern auf dem weißen Grund sind blau. So blau wie die Vereinsfarben des Rivalen MSV Duisburg. Streifen im selben bläulichen Farbton lassen zudem eine Anspielung auf das MSV-Wappen, das Zebra, erahnen.Darunter der Spruch: "Macht nur im Zoo eine gute Figur". In einer der unteren Plakatecken ist zudem im Kleingedruckten zu lesen: "Die einzig wahren Streifen bei und sind rot und weiss". Klar also, dass hier also nicht nur für die neuen Trikots geworben, sondern auch der Klub aus der Nachbarstadt mit aufs Korn genommen werden soll.

In der Saison 2017/18 kommt es wieder zum sogenannten "Straßenbahnderby" zwischen der Fortuna und dem MSV. Die Klubs aus den Städten, die durch die Linie U79 verbunden werden, treffen nach einjähriger Pause wieder im Spielbetrieb aufeinander, nachdem der MSV Duisburg souverän als Meister aus der 3. Liga wiederaufgestiegen ist. Die Düsseldorfer landeten am Ende der vergangenen Spielzeit auf Platz elf der 2. Bundesliga. Das letzte Duell der beiden Vereine stieg im April 2016. Damals siegte der MSV mit 2:1.