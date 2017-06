Die chinesische U-20-Nationalmannschaft will sich in der deutschen Regionalliga auf Olympia 2020 vorbereiten. Die Klubs erhalten eine Prämie.

Die chinesische U-20-Auswahl soll in der kommenden Saison laut Berichten des "Kicker" und der "Bild"-Zeitung in der Fußball-Regionalliga Südwest außer Konkurrenz antreten. Mit der bislang einmaligen Aktion möchte sich die Mannschaft auf die Olympischen Spiele in Tokio 2020 vorbereiten. Die Regionalliga-Vereine haben laut "Kicker" und "Bild" bereits Zustimmung signalisiert. Jeder Club werde 15 000 Euro als Prämie erhalten. Das Projekt ist Teil der Kooperation zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem chinesischen Verband.

An freien Spieltagen gegen China

"Demnächst tagen die Manager der Regionalliga Südwest. Bis dahin müsste eine Entscheidung fallen, denn dort wird auch der Spielplan fix gemacht", sagte DFB-Vize Ronny Zimmermann, der auch Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Regionalliga Südwest ist, dem "Kicker".

Da die Liga aus 19 Clubs besteht, hat jeder von ihnen eigentlich zwei Spieltage pro Saison frei. An diesen Spieltagen sollen die Vereine nun gegen das chinesische Team im jeweils eigenen Stadion antreten, da die Gäste-Auswahl über keine eigene Spielstätte verfügt. "Eine großartige Idee. Wir freuen uns schon heute auf die beiden Heimspiele, rollen dem chinesischen Olympiateam den roten Teppich aus", sagte Marc-Nicolai Pfeifer, Geschäftsführer der Stuttgarter Kickers, der "Bild".

West-Regionalligist Rot-Weiss Essen hat unterdessen äußerst amüsant auf diesen irrwitzigen Vorstoß der Chinesen reagiert. So hat der Verein um eine Anmeldung zur Bundesligasaison 2018/2019 gebeten. Im Gegenzug sei RWE bereit, jeden Mittwoch gegen die chinesische Altherren-Nationalmannschaft zu spielen. Den kompletten Facebook-Beitrag gibt es hier: