Die Schalker Fans sind im Fall Domenico Tedesco noch ein bisschen skeptisch. Es überwiegt aber die Hoffnung, dass mit dem neuen Trainer auch der Erfolg kommt.

Der FC Schalke 04 hat gestern seinen neuen Trainer Domenico Tedesco in der Arena vorgestellt. Richtig bekannt ist der 31-Jährige damit aber noch lange nicht. Auch die meisten Profis des Fußball-Bundesligisten kennen ihren neuen Coach noch nicht persönlich. „Nein“, sagte Max Meyer, der mit der U 21-Nationalmannschaft bei der EM in Polen um den Titel spielt. „Wir haben bisher noch nicht miteinander gesprochen.“

Aber natürlich wird dieses Gespräch schon sehr bald folgen. Und Meyer hat zudem eine hohe Meinung vom neuen Trainer. Er sei sicher, so der Mittelfeldspieler, dass nun viele Sache besser funktionieren würden als in der abgelaufenen Saison unter Tedescos Vorgänger Markus Weinzierl.

Mit diesen Gedanken ist Max Meyer nicht alleine. Auch unter den Schalker Fans ist die Stimmung optimistisch, es gibt nur wenige Bedenken. Ein Stimmungsbild der Fans:



Gregor Schmales geht seit den 90er Jahren als Zuschauer zu den Schalkern. Die vergangene Saison hat den 59-Jährigen enttäuscht, aber mit dem neuen Trainer hofft er zugleich auf einen Neuanfang. „Wäre Markus Weinzierl geblieben, hätte ich wenig Hoffnung auf Besserung gehabt“, sagt er. „Alles erschien eingefahren, und der Streit mit Konoplyanka in der Sommerpause hat Böses ahnen lassen.“ Der Streit ist vorbei, Trainer Tedesco hat bereits mit dem Ukrainer die weitere Zusammenarbeit besprochen. „So regelt man das unter Männern“, sagt der frühere Kranführer Schmales zufrieden.



Siegfried Leschanski ist nicht bereit, alles so schnell zu vergessen wie sein Fan-Kollege Schmales. „Ich will doch auch, dass es aufwärts geht und Schalke im nächsten Jahr am besten wieder in der Champions League spielt“, meint er. Aber er hat auch Bedenken: „Noch sehe ich keine großen Veränderungen im Kader. Ich weiß nicht, ob ein neuer Trainer aus dem bisherigen Kader so viel mehr rausholen kann.“





Bei Trainerfragen hat der frühere Bundesliga-Coach Peter Neururer eigentlich immer eine Meinung. Die Tedesco-Verpflichtung ist bei ihm nicht unbedingt auf große Begeisterung gestoßen. „Das Neue an dem Fall Tedesco ist doch“, so Neururer noch vor der Vorstellung auf Schalke, „dass da jemand ohne ausführlichen Arbeitsnachweis bei einem anderen Verein sofort zum Cheftrainer befördert wird. Ich kenne Tedesco nicht, er hat zweifelsohne in Aue erfolgreiche Arbeit abgeliefert, aber wie will Manager Christian Heidel seine Qualität richtig einschätzen?“



Eben dieser Manager Christian Heidel sieht die Verpflichtung von Tedesco aus einem ganz anderen Blickwinkel. Dass Tedesco mit 31 Jahren noch sehr jung und im Profigeschäft unerfahren sei, ist für den Manager kein Manko. Er sagte bei der Vorstellung in der Arena am Mittwochmittag: „Ich verfolge seinen Weg schon seit Jahren. Nach allen Gesprächen bin ich überzeugt, dass er der richtige Trainer für Schalke 04 ist.“



Mike Klarer sieht das genauso: „Der Junge hat doch eine Chance verdient“, meint er. „Ich habe die Vorstellung im Fernsehen verfolgt. Was Tedesco sagt, hat doch alles Hand und Fuß. Läuft!“



Natürlich ist ein Trainerwechsel beim FC Schalke 04 auch immer Stadtgespräch. Aber nicht bei jedem. Anna Schmitzken geht auf der Ahstraße durch die Gelsenkirchener Fußgängerzone und fragt: „Ach, Schalke hat einen neuen Trainer? Und? Werden die mit dem jetzt endlich mal Meister?“ Das würde sich wohl niemand mehr wünschen als Dominco Tedesco.