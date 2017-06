Zweitligist VfL Bochum hat das erste Testspiel gegen den B-Kreisligisten BW Grümerbaum deutlich mit 21:0 (8:0) gewonnen. Erfolgreichster Torschütze war ein Neuzugang.

Fast pünktlich um 18.32 Uhr wurde das erste Vorbereitungs-Spiel des VfL angepfiffen – und diesmal bekamen die Bochumer Fans, im Gegensatz zum Trainingsauftakt, einiges zu sehen: nämlich 21 Tore. Beim Test gegen BW Grümerbaum am Nordbad standen vor allem die Neuzugänge Lucas Hinterseer und Dimitrios Diamantakos im Fokus. Hinterseer zeigte sich, wie die komplette Mannschaft des VfL, beim ersten Aufgalopp engagiert.

Diamantakos aber brannte und war gegen den B-Kreisligisten nicht zu stoppen. Dem Griechen, der erst in der zweiten Halbzeit zum Einsatz kam, gelangen sechs Treffer.

In der ersten Hälfte zeigten sich erst einmal zwei alte Bekannte in bester Torlaune. Der vom SC Freiburg umworbene Johannes Wurtz traf vierfach, Spielmacher Thomas Eisfeld dreifach. Damit stahlen die Beiden Neuzugang Hinterseer, der sehnlichst von den VfL-Fans erwartet wurde, etwas die Show. Der Österreicher aber machte ebenfalls eine gute Partie. Hinterseer rieb sich auf, vergab zwei Chancen, bereitete einen Treffer vor und markierte - nach einem feinen Pass von Marco Stiepermann – dann doch noch den 8:0-Halbzeitstand.

Zur Pause wechselte Trainer Gertjan Verbeek seine Elf komplett durch. Lediglich Timo Perthel, Nico Rieble, Vitaly Janelt und Evangelos Pavlidis mussten verletzt passen. Außerdem fehlten die Nationalspieler Görkem Saglam sowie Peniel Mlapa und Patrick Fabian, den ein Virus lahm legte. Die Gastgeber hingegen konnten auf nur vier Auswechselspieler zurückgreifen, obwohl sie schon in der ersten Halbzeit auf dem Zahnfleisch gingen. Und so nahm das Unheil für Grümerbaum seinen Lauf. Stefano Celozzi und Ulrich Bapoh, der einst selbst am Nordbad spielte, eröffneten den Torreigen in der zweiten Hälfte, dann hatte Diamantakos seinen großen Auftritt.

Auch zwei Rückkehrer treffen

Dem aus Karlsruhe gekommenen Angreifer gelangen sechs Treffer, die immer müder werdenden Spieler von Grümerbaum hatten keine Chance. Der Stadionsprecher am Nordbad nahm es am Ende mit Humor: „So langsam kann man den Sirtaki anmachen.“

Neben Diamantakos trugen sich noch Russell Canouse und zwei Rückkehrer in die Torschützenliste ein: Jannik Bandowski und Kevin Stöger zeigten sich nach ihrer langen Verletzungspause spielfreudig, trafen jeweils doppelt und machten damit das 21:0 rund. Diesmal, da waren sich alle einig, kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten.