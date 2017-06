RWO-Neuzugang Jannik Löhden freut sich auf die kommende Saison mit den Kleeblättern und hat sich dabei einiges vorgenommen.

In der Sommerpause kam der Innenverteidiger von Alemannia Aachen, wo der 27-Jährige in der vergangenen Saison 29 Partien absolvierte und dabei fünf Tore erzielte. Im Gespräch mit RevierSport erklärt der 2,01 Meter-Hüne seinen Wechsel zu den Kleeblättern und welche Ziele er sich in der kommenden Saison gesteckt hat.

Jannik Löhden, die erste Trainingseinheit bei RWO ist absolviert. Wie wurden Sie aufgenommen und wie lief es auf dem Rasen mit den neuen Kollegen?

Ich wurde sehr gut aufgenommen, zumal Phillip Gödde ja auch noch mit im Schlepptau ist, den ich ja bereits aus Aachen kenne. Mit 27 Jahren ist man natürlich nicht mehr ganz so aufgeregt, wenn man in die Kabine kommt. Und gegen die meisten habe ich ja auch schon drei bis viermal gespielt. Da kennt man das ein oder andere Gesicht ganz gut. Die Stimmung in der Kabine ist sehr gut und alle Jungs machen einen euphorischen Eindruck. Wenn es jetzt noch drei bis vier Grad kälter wäre und nicht ganz so tropisch, würde alles optimal laufen.

Was hat Sie zu dem Wechsel nach Oberhausen bewegt und welche Ziele haben Sie - sowohl persönlich, als auch mit der Mannschaft - für die kommende Saison?

Persönlich möchte ich jedes Spiel für diesen Verein machen und alles geben. Außerdem will ich verletzungsfrei bleiben, aber da hat man die Zügel ja leider nicht immer selbst in der Hand. Unterm Strich bin ich hier her gekommen, weil ich mir von dem Gesamtkonzept des Vereins sehr viel verspreche. Ich bin nicht zu einer Durchschnittsmannschaft, sondern zu einer Top-Truppe gewechselt. Das hat sie, glaube ich, vor allem in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit bewiesen. Das wollen wir versuchen in der kommenden Saison wieder abzurufen, um oben angreifen zu können.

Heißt also, um den Aufstieg spielen?

Definitiv! Man hat natürlich wieder Viktoria Köln in der Liga, die den Aufstieg leider nicht geschafft haben. Das wäre für die gesamte Liga deutlich besser gewesen - das muss man ganz klar so sagen. Aber auch die Spiele gegen Aachen und RWE werden natürlich echte Highlights, auf die ich mich persönlich sehr freue. Aber klar: Wir wollen oben mitspielen und deshalb bin ich hier. Mit dieser Mannschaft wird vieles möglich sein.