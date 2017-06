Schalke-Manager Christian Heidel hat den neuen Trainer Domenico Tedesco vorgestellt und gleichzeitig begründet, warum er sich für den 31-Jährigen entschieden hat.

"Guten Tag. Nach längerer Zeit treffen wir uns hier wieder und sofort ist das Haus ausverkauft. Heißt: Es muss etwas Besonderes passiert sein", so begrüßte S04-Sportvorstand die Pressevertreter am Mittwochmittag.

Ja, es war ein spezieller Termin: Der neue Schalke-Trainer Domenico Tedesco wurde vorgestellt. 39 Minuten nahmen sich Schalkes Pressechef Thomas Spiegel, Sportvorstand Heidel, Sportdirektor Axel Schuster und Neu-Trainer Tedesco für die Presse Zeit. "39 Minuten - das sind locker drei Pressekonferenzen in Dortmund", war zum Schluss der Veranstaltung von einem der Pressekollegen zu hören. Ja, die neue sportliche Führung der Schalker nahm sich viel Zeit. Vor allem Heidel hatte einiges zu sagen und zu erklären...

...Heidel über Weinzierl: "Ich möchte zunächst einmal Markus Weinzierl und seinem Team danken. Wir haben die Saison analysiert und dann diese Entscheidung getroffen. Wir waren nicht mehr davon überzeugt, dass die Entwicklung auf Schalke so eingeleitet werden kann, dass Schalke dort landet, wo wir uns das letztendlich alle wünschen."

...Heidel über den Hauptgrund der Trennung: "Ich möchte da nicht im Detail drauf eingehen. Zu einer Analyse gehört viel mehr als nur ein langes Gespräch mit dem Trainer. Der Oberbegriff ist: Entwicklung. Und da muss ich einfach sagen, dass diese nicht stattgefunden hat. Das hat der Trainer ähnlich gesehen. Aber sie werden von mir kein negatives Wort über Markus Weinzierl hören. Mir hat es menschlich sehr leid getan, doch der Klub geht natürlich vor. Ich glaube, dass es eines der Dinge ist, die uns nicht gelungen sind. Aber wir haben auch keine eigene Spielphilosophie entwickelt. Das müssen wir jetzt schaffen. Ein Vorstand kann keine Spielidee vorgeben, aber mit entwickeln. Wir müssen einen neuen Anfang finden und das werden wir tun."

...Heidel über Weinzierls Trainerteam, das noch gültige Verträge auf Schalke besitzt: "Es wird mit den Assistenten von Markus Gespräche geben. Und falls wir uns trennen sollten, dann werden es alle persönlich von mir erfahren."

Wir müssen in die internationalen Plätze reinkommen. Unser Ziel ist es, dass diese Saison eine Ausnahme bleibt. Heidel über die Ziele mit Tedesco

...Heidel über die Kontaktaufnahme zu Tedesco: "Ich habe mich schon immer für Trainer-Talente interessiert. In Mainz war das schon so. Ich habe immer die Nachwuchsleistungszentren beobachtet - und da nicht nur Spieler, sondern auch Trainer. Da ist auch der Name Domenico Tedesco gefallen. Ich war mal bei einem U19-Spiel von Mainz gegen Hoffenheim. Da ist er mir schon aufgefallen. Ich konnte schon vor Aue mit dem Namen Tedesco einiges anfangen."

...Heidel über die Wahl Domenico Tedesco: "Wir wollten einen Trainer verpflichten, der taktisch sehr versiert ist. Der bewiesen hat, dass er eine Mannschaft taktisch voranbringen kann. Ich habe mich mit Domenico schon vor längerer Zeit befasst. Er hat auch eine hohe soziale Kompetenz und große Kommunikationsbereitschaft. Das sind die drei wichtigsten Dinge, die wir uns auf Schalke wünschen."

...Heidel über Tedescos Alter (31): "Das ist kein Problem. Die Entscheidung wird von allen Gremien getragen. Ich habe ja schon in Mainz gute Erfahrungen mit jungen Trainern gemacht."

...Heidel über die Ziele mit Tedesco: "Wir müssen in die internationalen Plätze reinkommen. Unser Ziel ist es, dass diese Saison eine Ausnahme bleibt."

...Heidel über den kommenden Kader: "Wenn der richtige Trainingsstart steht, dann wird der Trainer die Mannschaft komplett beisammen haben. Das soll dann zum ersten Trainingslager der Fall sein. Besser: Noch früher."

...Heidel über die anstehende Mitgliederversammlung: "Ich freue mich drauf. Ich werde den Mitgliedern sehr offen und ehrlich begegnen und meine Meinung sagen. Ich hoffe, dass die Mitglieder unseren Weg weiter gehen werden. Es war schon letztes Jahr ein Erlebnis und ich freue mich auf das nächste Erlebnis."

...Heidel über möglichen Druck seitens der Mitglieder: "Ich hätte es mir einfacher machen können. Es war ja nicht die Situation vorhanden, dass die ganze Öffentlichkeit den Kopf des Trainers gefordert hat. Ich glaube, dass ich mir den Druck jetzt selber gemacht habe. Aber ich bin ein Typ, der überzeugt sein muss. Und ich will nicht unter falschen Voraussetzungen in eine neue Saison gehen. Ich bin davon überzeugt, dass die Kurs-Korrektur richtig war. Ich tue alles, was für Schalke richtig ist. Meiner Meinung nach ist es der richtige Schritt. Es geht um den FC Schalke 04 und nicht um mich."