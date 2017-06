Der FC Viktoria Köln bastelt weiter an seinem Kader für die kommende Regionalliga-Saison. Der amtierende Meister stellte am Dienstagabend zwei weitere Neuzugänge vor.

Florian Sowade und Andre Wallenborn wechseln nach Köln-Höhenberg. Torwart Sowade (20) ist ein Eigengewächs von RB Leipzig. In seinem ersten Seniorenjahr stand er insgesamt 185 Minuten für die Zweitvertretung der "Roten Bullen" in der Regionalliga Nordost auf dem Platz.

Wallenborn (22) kehrt nach zweijähriger Abwesenheit wieder zurück in seine Heimatstadt – allerdings auf die rechte Rheinseite. Bei seinem Ausbildungsverein, dem 1. FC Köln, durchlief der linke Verteidiger zahlreiche Jugendmannschaften und feierte noch als A-Jugendlicher sein Debüt in der zweiten Mannschaft des "effzeh". Nach insgesamt 39 Spielen in der Regionalliga West wechselte Wallenborn zum Halleschen FC in die 3. Liga, wo er in zwei Jahren auf zehn Einsätze (ein Tor) kam.

Stephan Küsters, Viktorias Sportlicher Leiter, ist zuversichtlich, dass die Neuzugänge ein Gewinn für die Mannschaft sind: "Florian ist ein junger, talentierter Torwart, den wir beim Spiel gegen Jena schon beobachtet haben. Andre hat trotz seiner erst 22 Jahre schon Drittligaerfahrung gesammelt, ist sehr dynamisch und verfügt über ein gutes Aufbauspiel. Wir freuen uns sehr, dass wir beide verpflichten konnten."

Zuvor hatte die Viktoria bereits Hendrik Lohmar und Leander Goralski (beide Fortuna Düsseldorf II) sowie Torwart Sebastian Patzler (TuS Koblenz) verpflichtet. Zudem stehen die Kölner kurz vor der Verpflichtung von Manuel Junglas (Arminia Bielefeld).

Derweil werden Fatih Candan (TSV Steinbach), Andrejs Ciganiks (FC Schalke 04 II), Tim Jerat, Michael Lejan, Markus Brzenska (alle Karriereende), Mehdi Reichert (TuS Erndtebrück), sowie Alexander Monath, Marco Fiore, Nico Pellatz, Marcel Gottschling und Edwin Schwarz (alle Ziel unbekannt) den Verein verlassen. Brzenska wird neuer Co-Trainer von Marco Antwerpen.