Nein, das Wort Aufstieg rutscht ihm nicht über die Lippen. Lukas Hinterseer ist noch vorsichtig.

„Die 2. Liga ist sehr ausgeglichen. Ich denke, da können viele Mannschaften oben mitspielen, aber auch viele unten reinrutschen“, sagt er. Der Stürmer kennt die zweite Klasse ja und wie es ist, am Ende weit oben zu sein: Mit dem FC Ingolstadt feierte er vor gut zwei Jahren den Aufstieg.

Nach zwei Bundesliga-Jahren, von denen das letzte halbe Jahr nicht mehr ganz so rund lief für den kräftigen Offensivspieler, stieg Ingolstadt ab - und Lukas Hinterseer stieg um, sozusagen.

Er habe von Beginn an in den Gesprächen mit dem VfL ein „gutes Gefühl“ gehabt. Tiefergehende Gespräche mit anderen Clubs - Interessenten gab es natürlich für den ablösefreien Nationalspieler - seien daher nicht nötig gewesen. Vom Trainer, dem Typen Gertjan Verbeek, der beim verfrühten Trainingsauftakt ja gleich mal eine Kostprobe seiner Art vorführte, müsse er sich erst noch ein genaueres Bild machen. Von der Spielphilosophie des Klubs ist er jetzt schon angetan. „Das passt zu mir“, sagt der junge Mann aus Innsbruck.

Überhaupt: Der VfL müsse nach der vergangenen Spielzeit an ein paar Stellschrauben drehen, „ein paar Dinge verfeinern“, dann könnte es was werden mit höheren Ambitionen, meint Hinterseer. Der 26-Jährige ist geholt worden, um genau diese Dinge - vielleicht entscheidend - zu verbessern: In der Offensive, im Abschluss, da haperte es. „Ich bin ein lockerer Typ“, sagt Hinterseer, daher werde er schnell reinfinden ins Team, ankommen in Bochum, wo er noch in einem Hotel lebt. Aber das Lockere legt der Neffe des Schlagerstars Hansi Hinterseer auf dem Platz ab. „Ich gebe immer mein Bestes, im Training und im Spiel. Dafür stehe ich auch.“

In der Halbzeit wird gewechselt

Also auch am Donnerstag in Grümerbaum, wenn das Ergebnis ja noch im Schatten des Events für den Kreisligisten steht. Bei den ersten Testspielen will Trainer Verbeek in der Halbzeit wieder komplett durchwechseln, sagte er. Mindestens 22 VfL-Spieler werden also die Fans auf der Anlage „Am Nordbad“ erleben.

Mit Sicherheit auch Johannes Wurtz, Offensivpartner von Hinterseer. Allerdings hat der TV-Sender „Sky Sport News HD“ ausfindig gemacht, dass der SC Freiburg seine Fühler nach Wurtz ausstrecken will. Wurtz war in der Vorsaison Bochums Top-Scorer und ist erst 25. Nach WAZ-Informationen ist es gut vorstellbar, dass der Stürmer den VfL in diesem Sommer in Richtung Bundesliga verlässt.

Ob Freiburg zuschlägt oder ein anderer Klub oder auch gar keiner, ist aber offen. Die Breisgauer haben jedenfalls gute Erfahrungen mit Ex-Bochumern gemacht: Onur Bulut und Janik Haberer schafften es auch in den Stamm des Bundesligisten.

Freiburg hat für Grifo (Gladbach) und Philipp (BVB) 26 Millionen Euro kassiert. Wurtz hat seinen Vertrag in Bochum erst im Februar bis 2020 verlängert. Sollte Freiburg sich ernsthaft um ihn bemühen, würden die Verhandlungen über eine Ablösesumme im siebenstelligen Bereich beginnen.