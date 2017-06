Die Vereinsführung des Zweitligisten VfL Bochum arbeitet den Vorfall beim Trainingsauftakt mit Trainer Gertjan Verbeek auf.

Am Tag des von Störgeräuschen begleiteten Trainingsauftaktes unterlief dem VfL Bochum eine Informationspanne. In einer Anzeige, die der Fußball-Zweitligist in einem Teil der Auflage dieser Zeitung schaltete, ist ein falsches Datum für den Spieltag.

Diese Panne betrifft ausgerechnet den Höhepunkt der Vorbereitung – das Spiel gegen den Nachbarn Borussia Dortmund.

Ein ärgerlicher Fehler. Einer, der unterlaufen kann. Aber keinesfalls einer, der sich nicht durch offene, vor allem aber durch professionelle Kommunikation in Teilen beheben ließe. Daher bemühten sich die Mitarbeiter in der Kommunikationsabteilung umgehend um Richtigstellung über die sozialen Netzwerke. So, wie es eben sein muss.

Viele VfL-Fans verärgert

Diesen Umgang mit einem Fauxpas hatten sich die Verantwortlichen des Vereins wohl auch von Cheftrainer Gertjan Verbeek gewünscht, nachdem der Niederländer mit der spontanen Entscheidung, den Trainingsauftakt um eine Stunde vorzuziehen, viele VfL-Fans verärgert hatte. Doch die fehlende Einsicht, mit der der 54-Jährige anschließend über den Vorfall sprach, verschlimmerte alles.

Er sei ihm keine Erklärung schuldig, sagte Verbeek einem Journalisten, und wies zudem darauf hin, dass die Fans den VfL in der Vorbereitung auf die kommende Saison bei den Trainingseinheiten und Freundschaftsspielen in Bochum noch oft genug zu sehen bekommen. Diese Äußerungen wurden in der Öffentlichkeit kritisiert.

Das hatte Folgen: Nach Informationen dieser Zeitung hat es noch am Abend eine Sitzung mit der Vereinsführung gegeben. Darin sei der Vorfall aufgearbeitet worden.

Nicht die erste Auffälligkeit

Jedoch sei ausdrücklich betont worden, dass man dem Niederländer auf sportlicher Ebene vertraut. Auf der kommunikativen offensichtlich nicht. Schließlich war es nicht das erste Mal, dass dem VfL durch Äußerungen des Trainer erhöhte Aufmerksamkeit zuteil wurde.

Zuletzt hatte er einigen seiner Spieler die sportliche und mentale Fähigkeit abgesprochen, um den Aufstieg in die Bundesliga zu spielen. So deutliche Worte – egal in wessen Richtung – sind für den Niederländer keine Seltenheit.