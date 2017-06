Fußball und Musik – das gehört irgendwie zusammen. Dass in der Schalker Arena vor dem Anpfiff das Steigerlied und „Blau und Weiß, wie lieb ich dich“ gespielt werden, ist normal.

Es gibt aber auch noch andere Wege, Schalke und Musik zu verbinden. Zum Beispiel mit einem Rap-Album nur über den S04.

Markus Herzog ist Rapper – und Schalke-Fan. Muetze, so sein Künstlername, hat bisher sein ganzes Leben in Gelsenkirchen verbracht, ist ein waschechter Schalker. Seit mittlerweile 16 Jahren macht er Musik, „irgendwann habe ich mir dann gedacht: Ok, mach doch mal eine EP, sechs Songs über Schalke. Da hab ich Bock drauf.“

Muetze veröffentlichte den Plan auf seiner Facebookseite. Wenig später meldete sich dann ein Label bei ihm. „Die haben mich gefragt, ob ich nicht ein ganzes Album machen will“, erzählt Muetze. Zuerst zögerte er, „ein ganzes Album ist schon viel Arbeit.“ Aber relativ schnell kam er zu dem Entschluss, dass er das Projekt über seinen Herzensverein angehen wird. Ein dreiviertel Jahr später war das Album dann fertig, am 24. Februar erschien „Ein Leben lang“.

„In dem Album kommen alle Themen vor, die mit Schalke zu tun haben. Derbys, Auswärtsfahrten, all’ sowas“, erzählt Muetze: „Zwei Singles habe ich aus dem Album ausgekoppelt, die gab es schon vorher.“ In „Lichterketten“ geht es um verstorbene Schalker, in „Ein Leben lang“ thematisiert der Rapper den Werdegang eines Schake-Fans, „vom Baby über Jugendliche und Erwachsene bis zum Rentner.“

Musik bedeutet Markus Herzog viel. „Die Musik ist schon ein großer Teil von meinem Leben. Gerade in der Phase, als ich das Album fertig gestellt habe, hat sich schon irgendwie alles um die Musik gedreht“, erzählt der Rapper: „Ich habe mir Beats angehört, die Songs geschrieben, war im Tonstudio, habe die Musikvideos gedreht und organisiert. Das war schon eine sehr intensive Phase - aber eine schöne.“

Ein mindestens genau so guter Ausgleich und Mittelpunkt in Muetzes Leben ist Schalke. Der Gelsenkirchener ist durch seine Kumpels zum „geilsten Klub der Welt“ gekommen. „Als wir zwölf oder 13 Jahre alt waren, haben wir uns zu fünft aufgemacht und uns das erste Mal ein Spiel im Parkstadion angeguckt. Die Karten dafür haben wir uns damals noch bei einem Kiosk gekauft“, erinnert sich Muetze. Und wie das halt so ist: Einmal Schalker, immer Schalker. Die Königsblauen gingen ihm nicht mehr aus dem Kopf.

„Irgendwann hat mich dann ein Kumpel zu einem Auswärtsspiel mitgenommen. Seitdem versuche ich auch, regelmäßig zu den Auswärtsspielen zu fahren“, erzählt Markus Herzog. Durch diese Fahrten kam er dann auch zum Supporters Club, bei dem er heute noch Mitglied ist.

Auswärtsspiele sehe er am liebsten, erzählt Muetze. „Da ist die Stimmung auch immer besser.“ Aber auch bei Heimspielen gab es schon einige Highlights. Ein persönliches ereignete sich vor ein paar Jahren. „Da wurde mein erster großer Song `Mein Ruhrgebiet´ vor dem Derby in der Arena gespielt, dazu lief das Musikvideo auf dem Würfel. Das war schon verrückt.“ Sportlich war der Uefa-Cup-Sieg 1997 „das beste Erlebnis“, sagt Muetze und schiebt nach: „Und natürlich jeder Derbysieg.“ Na klar, so ein Derbysieg ist Musik in den Ohren eines jeden Schalkers.