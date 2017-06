Wieder startet Schalke 04 mit einem neuen Trainer in die Saison. Die Reparatur-Arbeiten werden einem 31-Jährigen übertragen – unter Druck aber steht der Sportvorstand. Ein Kommentar.

Alle Augen auf den Neuen: An diesem Mittwoch stellt der Bundesligist FC Schalke 04 einen Trainer vor, der bisher kaum mehr vorzuweisen hat als einen glanzvollen Abschluss beim Fußballlehrer-Lehrgang und einen guten Einstieg in den Job beim Zweitligisten Erzgebirge Aue. Wie sollte der Mann auch über Erfahrung verfügen – er ist erst 31 Jahre jung und gehört damit noch der Generation seiner prominenten Profis an.

Das muss nichts heißen. Der mit 29 Jahren noch jüngere Julian Nagelsmann hat in Hoffenheim gerade gezeigt, dass man weder ein herausragender Berufsfußballer gewesen sein noch über jahrelange Trainer-Erfahrung verfügen muss, um Chef eines Bundesliga-Teams sein und es zum Erfolg führen zu können – wie er die TSG 1899 in nur einem Jahr aus der Abstiegszone heraus bis zur Champions-League-Qualifikation führte, das war schon beachtlich. Natürlich hoffen alle Schalker jetzt, dass auch Tedesco ähnlich wie Nagelsmann mit modernen Methoden, erfrischendem Offensivfußball und einem guten Draht zu den Spielern auf Anhieb voll einschlagen wird.

Domenico Tedesco wird, was verständlich wäre, Respekt haben vor der großen Aufgabe bei diesem Traditionsklub mit all seiner Wucht. Fürchten aber muss er sich vor ihr nicht. Denn er gilt jetzt als Hoffnungsträger, unter Druck steht viel mehr als er selbst der Mann, der ihn mit erkennbarem Mut auserwählt hat: Christian Heidel, seit einem Jahr Schalkes Sportvorstand, hatte zuvor in Mainz mehrere Volltreffer gelandet – erst durch sein gutes Gespür und sein Vertrauen konnten die späteren Dortmunder Jürgen Klopp und Thomas Tuchel ihre bemerkenswerten Karrieren starten. Christian Heidel weiß, dass er auf Schalke mit seiner Entscheidung für Markus Weinzierl falsch lag. Und er wird auch wissen, dass man ihm diesen einen großen Fehler verzeiht, einen zweiten aber nicht.