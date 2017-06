Nach Lenos Fehlern gegen Australien spitzt sich der Wettstreit um die Nummer zwei beim DFB zu. Allerdings hat der Wettstreit auch Nachteile.

Unter langjährigen Beobachtern der deutschen Nationalmannschaft kursiert die Geschichte eines Fluchs. Überall, wo die Delegation des DFB auftaucht, beginne es zu regnen, heißt es. Selbst dann, wenn bis eben noch die Sonne gestrahlt und der Wetterbericht zehn Wochen Dürre vorausgesagt hätte, prassele der Regen, sobald die Nationalelf da sei.

In Kasan am Ufer der Wolga schüttete es am Dienstagmorgen. Spätestens ab da wusste man, dass die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw nach dem munteren 3:2 Auftaktsieg beim Confed Cup gegen Australien am Montag und einer nächtlichen Abreise aus Sotschi sicher in der Republik Tatarstan gelandet war. Und dabei hatte sie jemanden mit einer Gemütslage wie drei Tagen Regenwetter: Bernd Leno.

Leno griff gegen Australien zweimal daneben

Das hat mit einer anderen Geschichte eines Fluchs zu tun, wonach herausragende Torhüter öfter mal vergessen, dass sie herausragende Torhüter sind, wenn sie das DFB-Trikot überstreifen. Außer sie heißen Manuel Neuer. Leno, sonst ein wirklich guter Schlussmann in Leverkusen, griff gegen Australien zweimal wie ein wirklich schlechter daneben, was aus einem einseitigen Spiel noch ein spannendes machte. „Ich weiß, dass Bernd ein hervorragender Torwart ist“, befand Löw trotzig. So Fehler passieren, ja mei. „Das wirft ihn nicht um“, glaubte Lenos Klubkollege Julian Brandt. „Trost braucht Bernd nicht“, sagte zudem Torschütze Lars Stindl.

Sicher kann man sich da aber nicht sein. Denn beim DFB haben sie eine im Weltfußball einzigartig hohe Leistungsdichte auf der Torwartposition hinter Stammkeeper Neuer. Dort wetteifern Leno, Marc-André ter Stegen und neuerdings auch ernsthaft Kevin Trapp um die Nummer zwei. Bundestorwart-Trainer Andreas Köpke hat sich absichtlich nicht für eine klare Rangordnung entschieden, spricht von einer „2a“ oder „2b“, aber man kann so langsam den Eindruck gewinnen, dass die Sache zu einem größeren Nervenflattern unter den Kandidaten führt – und das dann wiederum unter der Mannschaft vor ihnen.

Eigentlich war es meist ter Stegen, der seine Klasse bei Löw gekonnte zu verleugnen wusste. Vor einem Jahr beim 1:3 gegen die Slowakei kurz vor der EM rutschte ihm ein Ball durch die Beine. Schon bei seinem Nationalelfdebüt gegen die Schweiz 3:5 und einem 3:4 gegen die USA waren Kalamitäten von ihm zu bestaunen. Nun traf der Fluch also Leno, der vor dem Spiel gegen Australien gestand: „Man ist schon mehr aufgeregt als im Verein.“

Gegen Chile dürfte ein anderer spielen

Das liegt auch daran, dass alle drei wissen, bei Löw nur sehr wenig Gelegenheiten gewährt zu bekommen, um die eigenen Qualitäten darzubieten. Das macht das Agieren im Nationaltor noch mehr zum Nervenspiel als sowieso schon üblich auf dieser Held-oder-Depp-Position. Leno muss nun davon ausgehen, im Ranking zurückgefallen zu sein. Gegen Chile am Donnerstag in Kasan (20 Uhr/ARD) dürften ter Stegen oder Trapp beginnen. Allerdings war das ansonsten turnierunübliche Jobsharing zwischen den Pfosten schon zuvor geplant, weil sich jeder der drei unter Turnierbedingungen zeigen soll.

Ter Stegen ist eigentlich der, dem sie beim DFB die Neuer-Vertretung am meisten zutrauen. Der Stil der Nationalelf basiert auf einem leichtfüßigen Keeper – einem wie ihm. Beim FC Barcelona hat der 25-Jährige sich auch deshalb durchgesetzt und gerade seinen Vertrag bis 2022 verlängert. Gegen Chile würde er vielleicht auf Claudio Bravo treffen, der im Moment noch etwas angeschlagen ist. Ter Stegen stach Bravo bei Barca aus. Auch dort gab es ein Jobsharing im Tor. Für Marc-André ter Stegen war es aber mehr Fluch als Segen.