Fußball-Regionalligist KFC Uerdingen hat am Dienstagmorgen wieder das Training aufgenommen.

Beim Aufgalopp begrüßte Neu-Trainer Michael Wiesinger nicht nur sieben neue Spieler, sondern auch einen neuen Mannschaftsbetreuer. Und der Name dürfte in Krefeld jedem Fußball-Fan ein Begriff sein: Andreas Bosheck, besser bekannt als „der Grotifant“, wird ab sofort dem Betreuerstab der Uerdinger angehören.

„Danke für 14 geile Jahre. Ich werde dich nie vergessen – mach es gut mein Freund“, ließ Bosheck via Facebook in Anlehnung an sein Elefanten-Kostüm verlauten.

In der Vergangenheit fiel Bosheck als Maskottchen des ehemaligen Bundesligisten einige Male negativ auf und redete sich im Nachhinein gerne in Rage. Das soll in Zukunft nicht mehr passieren: „Ich werde nichts mehr sagen. Alles läuft nur noch über die Presseabteilung“, sagt das einstige Vollblut-Maskottchen.

Nikolas Weinhart, Sportlicher Leiter, freut sich über den prominenten "Neuzugang": "Andreas hat blau-rotes Blut und ist Krefelder durch und durch. Er wird hoffentlich eine große Hilfe für uns sein. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."