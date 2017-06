Regionalliga-Aufsteiger KFC Uerdingen hat den nächsten Transfer unter Dach und Fach gebracht.

Vom künftigen Ligarivalen Bonner SC wechselt Connor Krempicki (22) in die Grotenburg. Der offensive Mittelfeldspieler absolvierte in der vergangenen Saison alle 34 Spiele in der Regionalliga West und erzielte dabei acht Tore und bereitete neun weitere Treffer vor.

Krempicki, der in der Jugend des FC Schalke 04 ausgebildet wurde und mit der U19 2011/2012 Deutscher Meister wurde (u.a. zusammen mit Max Meyer und Sead Kolasinac), spielte vor seinem Wechsel zum Bonner SC schon bei der Zweitvertretung der TSG Hoffenheim und bei Viktoria Köln. Insgesamt kommt der beidfüßige Mittelfeldakteur, der unter die U23-Regelung fällt, auf 90 Spiele in den Regionalligen West und Südwest (13 Tore, 14 Vorlagen).