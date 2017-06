Guido Burgstaller hat „Ja“ gesagt. Der Schalker Stürmer hat am Wochenende in Österreich seine langjährige Freundin Stefanie geheiratet.

Sein Schalker Teamkollege Alessandro Schöpf war einer der Gäste. Schöpf veröffentlichte auf Instagram ein Bild, das ihn mit Guido Burgstaller vor dem Schloss zeigt, in dem gefeiert wurde. Beide tragen einen piekfeinen Anzug und Fliege. Dazu schrieb Schöpf: „Glückwunsch zur Hochzeit mein kleiner Ziehsohn ! Nur das Beste für euch und alles Gute für eure gemeinsame Zukunft. #Burgstallers.“ Im Mai hatte Burgstaller auf die Frage, wie weit denn die Hochzeitsvorbereitungen sind, geantwortet: „Das müssen Sie meine Frau fragen. Ich habe ihr von Anfang an gesagt, dass ich damit nichts zu tun haben möchte. Ich erscheine am Hochzeitstag einfach im Anzug und lasse mich auch überraschen.“ Ein Mann, ein Wort.





Auch Daniel Caligiuri hat die Sommerpause genutzt, um seine Hochzeit zu feiern. Der Schalker Offensivspieler hat seine Verlobte Eleonora geheiratet. Caligiuri veröffentlichte auf Instagram mehrere Fotos. „Ein unvergesslicher und unbeschreiblicher Tag. Ein Dank an unsere Eltern,Trauzeugen,Familien und Freunde ! Und ein Riesen Dank natürlich an meine bezaubernde Frau Eleonora. Du bist das Schönste und Tollste, was mir passieren konnte, liebe Dich“, schrieb er. Fernsehmoderator und Musiker Giovanni Zarrella überraschte das Brautpaar mit einem Auftritt auf der Party.