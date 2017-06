Der TV Jahn Hiesfeld, Tabellensechster der Vorsaison in der Oberliga Niederrhein, verstärkt sich mit sechs neuen Spielern, darunter drei Neue von der abgemeldeten Reserve von Rot-Weiß Oberhausen.

Erneut konnte der TV Jahn Hiesfeld unter Trainer Thomas Drotboom eine überzeugende Rückrunde spielen. Nachdem die Dinslakener in der Saison 2015/16 den ersten Platz in der Rückrundentabelle belegen konnten reichte es diesmal immerhin zu Rang zwei. "Die Rückserie war grandios. Obwohl wir einige Verletzte hatten, haben wir immer unsere Leistung gebracht. Daher kann ich mehr als zufrieden sein", erzählt Drotboom.

Die ersten Spiele der Saison müssen wir erfolgreich gestalten und müssen dann hoffen, dass wir wieder in so einen Flow kommen Thomas Drotboom (TV Jahn Hiesfeld)

Trotz der erneut überragenden Rückrunde sieht der 50-Jährige seine Mannschaft nicht als Meisterschaftsanwärter in der kommenden Spielzeit: "Die großen Favoriten sind der 1. FC Bocholt und die SSVg Velbert. Außerdem habe ich noch den VfR Krefeld-Fischeln auf dem Zettel. Die spielen seit Jahren konstant oben mit." Mit seiner Mannschaft will der Jahn-Trainer wieder im einstelligen Tabellenbereich landen: "Das grobe Ziel ist ein einstelliger Tabellenplatz. Aber ich denke, dass die Jungs das Potential haben, um Platz eins bis fünf mit zu spielen."

Dafür muss aber endlich mal wieder eine gute Hinrunde her. Der Grundstein dafür soll bei einem Trainingslager in Goch gelegt werden. "Wir müssen jetzt schauen, dass wir eine vernünftige Vorbereitung hinlegen. Die ersten Spiele der Saison müssen wir erfolgreich gestalten und müssen dann hoffen, dass wir wieder in so einen Flow kommen. Dann ist alles möglich."

Verstärkung dabei erhält der TV Jahn Hiesfeld von sechs neuen Spielern. Von der abgemeldeten Reserve von Rot-Weiß Oberhausen stoßen die Verteidiger Robin Riebling Robin Riebling» zum Profil und Niklas Jahny Niklas Jahny» zum Profil sowie Mittelfeldspieler Kevin Krystofiak Kevin Krystofiak» zum Profil zu den Dinslakenern. Außerdem wechseln Torhüter Joel Drepper Joel Drepper» zum Profil und Lennart Laader von der U19 des MSV Duisburg zum TV Jahn. Dazu wird sich noch Marcel Welscher Marcel Welscher» zum Profil dem Oberligisten anschließen. Der 18-Jährige kommt vom Bezirksligisten SC Frintrop, wo er als A-Jugendlicher bereits 24 Einsätze in der Bezirksliga verzeichnen konnte.

Aber auch Abgänge hat der TV Jahn Hiesfeld zu verzeichnen. Zum einen wird Jan Lukas Pirschel Jan Lukas Pirschel» zum Profil seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden. Zum anderen müssen Maurice Baßfeld Maurice Baßfeld» zum Profil und Maik Goralski Maik Goralski» zum Profil aufgrund von Beruf und Studium kürzer treten. Den Verein verlassen wird Dominik Langenberg Dominik Langenberg» zum Profil. Der Torwart wechselt zum Landesliga-Aufsteiger Sportfreunde Hamborn 07. Hinter dem Verbleib vom erfahrenen Ioannis Alexiou Ioannis Alexiou » zum Profil steht noch ein Fragezeichen. Mit ihm konnten sich die Dinslakener noch nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen.