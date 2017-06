Der TSV Marl-Hüls hat die letzte Saison in der Oberliga Westfalen auf Platz vier abgeschlossen. In der neuen Spielzeit will der Deutsche Amateurmeister von 1954 die Favoriten ärgern.

Mit dem vierten Rang in der Oberliga Westfalen hatte in Marl keiner gerechnet. "Wir haben vor der Saison einen Riesen-Umbruch durchgeführt. Der Kader musste mit einigen A-Jugend-Spielern aufgefüllt werden", erklärt TSV-Trainer Michael Schrank: "Die Mannschaft hat in der gesamten Spielzeit eine unglaubliche Entwicklung im spielerischen Bereich genommen. Der vierte Tabellenplatz hat dem allen dann die Krone aufgesetzt." Die Oberliga Westfalen bekommt noch mal eine andere Qualität Michael Schrank (TSV Marl-Hüls) Doch dass die Elf von Schrank in der kommenden Spielzeit ebenfalls ganz oben angreifen kann, bezweifelt der 51-Jährige: "Die Oberliga Westfalen bekommt noch mal eine andere Qualität. Mit der Reserve des FC Schalke 04, Rot Weiss Ahlen, der TSG Sprockhövel und den Sportfeunden Siegen kommen vier Hochkaräter dazu. Auch die beiden Aufsteiger Westfalia Herne und TuS Haltern sind nicht zu unterschätzen. Immerhin beinhaltet der Kader von Haltern fast die komplette Aufstiegsmannschaft der SpVgg Erkenschwick." Ganz kampflos will der Linienchef des TSV nicht das Feld räumen: "Wir sind eine eingespielte Mannschaft und haben auch noch einiges an Steigerungspotential. Es wird sehr, sehr schwer. Aber wir werden versuchen die Favoriten zu ärgern." Dabei helfen sollen zwei Neuzugänge. Vom Westfalenligisten SV Schermbeck wechselt der 26-Jährige Jannis Scheuch Jannis Scheuch» zum Profil zu den Hülsern. Er ist ein Wunschspieler von Schrank. Außerdem wird sich Alper Özgen Alper Özgen» zum Profil dem Tabellenvierten der Vorsaison anschließen. Er kommt vom TuS 05 Sinsen, ebenfalls aus der Westfalenliga. Den Loekamp verlassen werden hingegen Tugay Tekin Tugay Tekin» zum Profil, der den umgekehrten Weg im Gegensatz zu Özgen einschlägt, sowie Marcel Kriesten Marcel Kriesten» zum Profil, bei dem das Ziel bisher unbekannt ist.

