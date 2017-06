Regionalligist Wuppertaler SV freut sich auf ein spektakuläres Testspiel in der Sommer-Vorbereitung. Bundesligist Borussia Mönchengladbach kommt ins Zoo-Stadion.

Am 8. Juli werden die Fohlen in Wuppertal antreten. Anstoß im Stadion am Zoo ist um 16 Uhr. Für die Gladbacher ist es das erste Testspiel der Vorbereitung.

Ursprünglich wollte die Borussia an diesem Wochenende beim Wuppertaler Ligarivalen Rot-Weiss Essen antreten. Aufgrund des Aufeinandertreffens in der ersten Runde des DFB-Pokals wurde das Freundschaftsspiel zwischen RWE und den Gladbachern verschoben.