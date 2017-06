Mach einer bärenstarken Premieren-Saison in der Bezirksliga plant die DJK Winfried-Kray in der kommenden Saison den Angriff auf die Landesliga.

Trainer Ibrahim Ramadan hat den Tabellendritten der vergangenen Spielzeit in der Sommerpause gezielt verstärkt. Mit den Brüdern Hussein und Hassan Allouche (beide TuS 84/10 Bergeborbeck), die einst mit dem FC Kray in die Regionalliga aufgesteigen sind, sowie Mohamed Allouche (TuS Holsterhausen) kommen drei gestandene Bezirksliga-Spieler zu den Krayern. Zudem verstärkt sich Ramadans Team mit Mikail Mumcu (Yurdum Spor Essen).



Bis auf Stürmer Pascal Nimptsch, der den Verein in Richtung des Ligarivalen VfB Frohnhausen verlassen wird, bleibt der Kader zusammen.